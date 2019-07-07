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نفيعوت تعرض المشروب الأول من نوعه في العالم نفيعوت+ صفر



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نفيعوت، شركة المياه المعدنية، تعرض ابتكارات غير مسبوقة وتقدم مشروبا هو الأول من نوعه في العالم، ينضم إلى مجموعة نفيعوت+ : "نفيعوت+ صفر.  مجموعة نفيعوت+ صفر، مياه معدنية بطعمات، تقدم حلا للمستهلكين الذين يريدون الاستمتاع بمشروب عملي يعتمد على المياه المعدنية الطبيعية من نفيعوت وبتجربة مذاقات خفيفة ومدللة. والآن المشروبات الجديدة من نفيعوت+ صفر تتيح هذه التجربة بدون سعرات حرارية وبدون سكر.  بواسطة تطوير ثوري والأول من نوعه في العالم، تستخدم نفيعوت تركيبة خاصة لمركبات الستيفيا الموجودة في نوع خاص من نبات الستيفيا الذي يعيش في دولة الباراغواي ويسمى: Stevia rebaudiana Berton.  تحتوي التركيبة على مركبات خاصة موجودة بكميات صغيرة في النبتة (حوالي 1.1 غرام فقط في 2 كغم من أوراق نبتة الستيفيا)، ميزتها ان مذاقها مشابه جدا للسكر من بين 50 مركبا اكتشف حتى اليوم في نبتة الستيفيا وتم اجراء استخدمات للمركبات.


استخدام التركيبة في نفيعوت+ صفر هو الذي يتيح الطعمات بدون إضافة سكر وبصفر سعرات. المشروبات في المجموعة هي بالطعمات المعروفة، الخوخ والتفاح. ويحمل المشروب شعار الجمعية الإسرائيلية للسكري.  وفق مينتل، شركة أبحاث من الأكبر عالميا، عام 2018، كمية المنتجات الجديدة في العالم التي تحتوي على الستيفيا ارتفعت بـ %31، هذا مقارنة بـ %11 عام 2017. أي ان معدل النمو تقريبا تضاعف 3 مرات في السنة. النمو في مجموعة المشروبات هو %36 وفي الأغذية %26.

المشروب الجديد من نفيعوت يدمج بين مشروب عملي والمتعة ويعتمد على المياه المعدنية الخاصة بنفيعوت التي تخرج من باطن الأرض، مع إضافة 5 فيتامينات من مجموعة B . المشروب الجديد يُعرض بمذاقي التفاح والخوخ، مع إضافة محلي طبيعي ولا يحتوي على مواد حافظة أو صبغات طعام.  يانيف فينشنايدر، نائب مدير عام نفيعوت لشؤون التسويق يقول: "مجموعة نفيعوت+ تزيد من اتساعها مرة أخرى بفضل التحديثات والابتكارات التكنولوجية. يسرنا ان نعرض للمستهلك منتجا عمليا يدمج المتعة مع تجربة شرب مختلفة. المنتج الجديد يلبي احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن الشعور بالانتعاش بدون إضافة السعرات الحرارية، ويدمج جميع ميزات المياه الطبيعية ذات الجودة العالية من نفيعوت".بالإمكان الحصول على المشروب الجديد في العديد من نقاط البيع في انحاء البلاد. السعر النهائي يحدد بواسطة تجار البيع بالتجزئة ونقاط البيع.  




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