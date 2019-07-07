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خلال أيام الصيف، حيث درجات الحرارة المرتفعة وساعات النهار الطويلة، يصاب الأشخاص...
أمل جديد للمصابين بالشلل الكامل تقريبا بأن يتمكنوا من القيام بعدة مهام ووظائف...
إذا كنت ممن يحرصون على صحتهم، لأجل وقاية جسمك من الأمراض، فإن الطعام الذي تأكله...
خلال أيام الصيف، حيث درجات الحرارة المرتفعة وساعات النهار الطويلة، يصاب الأشخاص...
حذر اطباء من المملكة المتحدة حول ارتباط التدخين في زيادة نسبة عدم الرؤيا يدرك...
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