تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-07 13:57:45 حكم لقاء الأرجنتين وتشيلي يبرر طرد ميسي |  2019-07-07 13:49:39 اعتقال شابين من شعب بشبهة اطلاق النار على 3 نساء |  2019-07-07 13:41:19 اعتقال مشتبهين بتهديد حياة رئيس بلدية سخنين د.صفوت ابو ريا |  2019-07-07 13:37:52 الكلية الاكاديمية العربية للتربية-حيفا:اختيار الدكتورة رندة عباس قائمة بأعمال مدير الكلية واختيار نوابها واقرار خطط العمل المستقبلية |  2019-07-07 12:00:47 اتهام عبد المجيد واكد (24 عاماً)من الناصرة باطلاق نار على مخبز والتسبب بمقتل توفيق زهر |  2019-07-07 09:45:41 لائحة اتهام بحق نصراوي اطلق النار في يافة الناصرة ووضع وشم"تباً للشرطة على يده" |  2019-07-07 09:13:44 إيران تصعد وتعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% |  2019-07-07 09:11:27 بارقة أمل.. القضاء على "الإيدز" عند فئران مصابة |  2019-07-07 09:05:04 ميسي: طُردت أمام تشيلي بسبب تصريحاتي الأخيرة |  2019-07-07 09:01:37 ديانا حداد تطرح "أحبك وكذا" بأسلوب متميز ومختلف وتحقق مليون مشاهدة |  2019-07-07 08:59:39 "القسام": إسرائيل لم تطالبنا بأسير من أصول إثيوبية |  2019-07-07 08:47:28 مصرع الشاب ربيع عماش من جسر الزرقاء في حادث طرق مروع |  2019-07-07 07:00:59 الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي |  2019-07-07 07:00:57 كسر يد رئيس بلدية سخنين خلال نقاش حاد مع مواطن |  2019-07-06 22:00:28 اصابة فتى تعرض للطعن في الرملة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميسي: طُردت أمام تشيلي بسبب تصريحاتي الأخيرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انفجر النجم ليونيل ميسي، لاعب وقائد منتخب الأرجنتين، غاضبًا بعد طرده خلال مباراة منتخب بلاده تشيلي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بكأس كوبا أمريكا، والتي حسمها راقصو التانجو بنتيجة (2-1). وتعرض ميسي للطرد في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول بعد اشتباك بينه وبين جاري ميدل قائد تشيلي. وهاجم ميسي اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" وحكم المباراة بعد نهايتها بضراوة، وأكد أن فريقه تعرض للظلم رغم تحقيق الفوز. وعلق ميسي على طرده قبل نهاية الشوط الأول، قائلًا "كان من الممكن أن ينتهي الأمر ببطاقة صفراء لكلينا، لو تم استخدام الـVAR، لكن ربما ما قلته في المرة الأخيرة كان له أثره". وهاجم ميسي حكم مباراة البرازيل والأرجنتين الأخيرة بضراوة، وأكد أنه تحامل على فريقه وحرمه من ركلة جزاء محققة، متهمًا اتحاد الكونميبول بالتحيز لراقصي السامبا. وأضاف ميسي "لا يتعين علينا أن نكون جزءًا من هذا الفساد، بسبب عدم الاحترام الذي حدث لنا طوال الوقت". وأكد "أنا دائمًا ما أكون صادقًا، سنغادر بهدوء، لكن رؤوسنا مرفوعة.. أنا فخور بهذه المجموعة التي أعطت كل شيء، وآمل أن تحظى بالاحترام، فمازال لديها الكثير لتقدمه، والشيء المهم هو أن الفريق أنهى البطولة بشكل جيد". وأتم ميسي حديثه بالدفاع عن المدير الفني ليونيل سكالوني، قائلًا "أعتقد أن سكالوني كان ينمو أيضًا مع الفريق.. لقد أظهر فكره للمجموعة، فهو يحظى بديناميكية جيدة.. وجعل الفريق يظهر شخصية رائعة، فليس من السهل بدء البطولة بالخسارة أمام كولومبيا، ثم تعادل مع باراجواي". وأنهى "لقد جعلنا هذا أقوى وأكملنا بطريقة إيجابية للغاية، ولعل مباراة اليوم ومباراة البرازيل يثبتان ذلك".
ميسي: طُردت أمام تشيلي بسبب تصريحاتي الأخيرة




كلمات متعلقة

ميسي:, طُردت, أمام, تشيلي, بسبب, تصريحاتي, الأخيرة,

تابعونــا

حكم لقاء الأرجنتين وتشيلي يبرر طرد ميسي حكم لقاء الأرجنتين وتشيلي يبرر طرد ميسي 2019-07-07 | 13:57:45

برر ماريو دياز دي فيفار، حكم مباراة الأرجنتين وتشيلي، طرده لليونيل ميسي، قائد...

جنوب أفريقيا تفجر المفاجأة وتطيح بمنتخب مصر خارج بطولة امم افريقيا جنوب أفريقيا تفجر المفاجأة وتطيح بمنتخب مصر خارج بطولة امم افريقيا 2019-07-07 | 00:05:17

فجر منتخب جنوب أفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره منتخب مصر بعد الفوز...

تحرك اليونايتد يمهد طريق ريال مدريد ويوفنتوس صوب بوجبا تحرك اليونايتد يمهد طريق ريال مدريد ويوفنتوس صوب بوجبا 2019-07-06 | 18:05:12

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، يتأهبان...

سان جيرمان يعرض نيمار على ريال مدريد مرتين سان جيرمان يعرض نيمار على ريال مدريد مرتين 2019-07-06 | 13:04:27

أبرز تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، غموض موقف باريس سان جيرمان من إمكانية بيع...

كروس: كريستيانو رونالدو أزعجني كثيرًا كروس: كريستيانو رونالدو أزعجني كثيرًا 2019-07-06 | 07:08:49

قال النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، اليوم الجمعة، إن كريستيانو...

ريال مدريد ينتظر مساعدة بوجبا لتحقيق حلم زيدان ريال مدريد ينتظر مساعدة بوجبا لتحقيق حلم زيدان 2019-07-05 | 11:00:40

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد ينتظر مساعدة الفرنسي بول بوجبا...

جواز سفر نيمار يقف في وجه انتقاله إلى برشلونة جواز سفر نيمار يقف في وجه انتقاله إلى برشلونة 2019-07-05 | 08:33:19

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أزمة جديدة تحول دون انتقال النجم البرازيلي نيمار...

يوفنتوس يعلن عودة بوفون رسميا يوفنتوس يعلن عودة بوفون رسميا 2019-07-04 | 20:24:45

أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الخميس، عودة الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون رسميًا إلى...

أياكس يرفض عرض يوفنتوس لدي ليخت أياكس يرفض عرض يوفنتوس لدي ليخت 2019-07-04 | 17:28:42

لم يرق العرض الأول الذي قدمه يوفنتوس الإيطالي، لشراء المدافع الهولندي ماتياس دي...

رسميًا.. لامبارد مديرًا فنيًا لتشيلسي رسميًا.. لامبارد مديرًا فنيًا لتشيلسي 2019-07-04 | 13:40:37

أعلن تشيلسي رسميًا تعاقده مع نجمه السابق، فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سائق مصرع تصدام شاحنة سيارة خصوصية معلوت نهاريا شارع نفي زيف الهستدروت اضراب في السلطات المحلية يبدأ الثلاثاء القادممصرع شاب منطقة مفتوحة انقلاب تراكتورون يفنئيل اسعاف شرطة وفاة انقاذ حادث منير نبواني سلمان عامر رئيس مجلس جولس تشييع جثمان اطلاق نار عرابة مدينة حجاج الفوج الثاني وداع تودع اهالي الديار الحجازية فريضة الحج خطف طفل 7 سنوات عرعره النقب اتهام شابين مطالبة شقيقه فدية 500 الف شيكل نصف مليون اقرث كنيسة مد خط كهرباء اضاءة الكنيسة عيد الميلاد شركة الكهرباء عرض ازياء تل ابيب يرون مصمم مينكوفسكي كوفية سلام الخليل ضبط 300 اسطوانة غاز كفر مندا سخنين دير حنا توقيف مشتبهين شرطة حملة تفتيش امطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء حي المسكوبية الناصرة احتراق بيت اطفاء مدينة اخماد اضرار دون اصابات الارثوذكسية الطائفة سخنين تحتفل مسيرة سبت النور مشاركة واسعة قداس احتفالي مجلس محلي طرعان رئيس مجلي عماد دحلة امين جائزة الادارة المالية السليمة حريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصاباتجامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com