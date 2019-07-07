مصرع, الشاب, ربيع, عماش, من, جسر, الزرقاء, في, حادث, طرق, مروع,

لقي الشاب ربيع عماش (40 عاماً) من جسر الزرقاء مصرعه صباح اليوم الاحد , جراء حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وسيارة اجرى على شارع رقم 4 .

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول وقوع حادث طرق بين سيارة خاصة وسيارة أجرة عند تقاطع حنانيا على الطريق السريع 4.نتيجة الحادث ، أصيب 6 اشخاص ( 4 بجروح طفيفة) ، واحد باصابات متوسطة وآخر بإصابات بالغة حيث نقلوا الى مركز هيليل يافي الطبي في الخضيرة.للأسف الشديد بعد ذلك بوقت قصير ، تلقت الشرطة بلاغ بأن الشخص المصاب بإصابات بالغة، من سكان جسر الزرقاء ، قد توفي متأثراً بجراحه.محققون خبراء حوادث طرق وصلوا الى المكان وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.