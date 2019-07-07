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مصرع الشاب ربيع عماش من جسر الزرقاء في حادث طرق مروع



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب ربيع عماش (40 عاماً) من جسر الزرقاء مصرعه صباح اليوم الاحد , جراء حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وسيارة اجرى على شارع رقم 4 .


وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة  100  بلاغ حول وقوع حادث طرق  بين سيارة خاصة وسيارة أجرة عند تقاطع حنانيا على الطريق السريع 4.

 نتيجة الحادث ، أصيب 6 اشخاص ( 4 بجروح طفيفة) ، واحد باصابات متوسطة  وآخر بإصابات بالغة حيث نقلوا الى مركز هيليل يافي الطبي في الخضيرة.
 للأسف الشديد بعد ذلك بوقت قصير ، تلقت الشرطة بلاغ بأن الشخص المصاب بإصابات بالغة، من سكان جسر الزرقاء ، قد توفي متأثراً بجراحه.
 محققون خبراء حوادث طرق وصلوا الى المكان وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
مصرع الشاب ربيع عماش من جسر الزرقاء في حادث طرق مروع




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