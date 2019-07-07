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الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الاحد يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي




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