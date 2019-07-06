الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى اساف هروفيه لاستكمال العلاج .ألشرطة باشرت التحقيق .

اصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن في مدينة الرملة مساء اليوم السبت .

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اصابة فتى تعرض للطعن في الرملة 2019-07-06 | 22:00:28 اصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن في مدينة الرملة مساء...

النائب اسامة سعدي بزيارة تضامنية للسيدة دعاء السعدي في مدينة اللد‎ 2019-07-06 | 23:03:39 قام النائب اسامة السعدي وعضو بلدية اللد فداء شحاده بزيارة للسيدة دعاء السعدي في...

إيهود براك يطلق على حزبه اسم "اسرائيل الديمقراطية " 2019-07-07 | 00:00:08 أعلن رئيس الوزراء سابقا ايهود باراك ان اسم حزبه الجديد هو ( يسرائيل ديموقراطيت ) اي...

إصابة 4 جنود في عملية دهس قرب حاجز حزما 2019-07-06 | 23:45:57 اعنلت مصادر اسرائيلية أن 4 جنود اصيبوا جراء تعرضهم للدهس قرب حاجز حزما شمال القدس...

عمير بيرتس رئيس حزب العمل في مؤتمر حاشد للمجتمع العربي في طمرة 2019-07-06 | 17:55:47 جاء في بيان صادر عن الحملة الانتخابية لرئيس حزب العمل عمير بيرتس:"اليوم نطلق حملة...

اطلاق المرحلة الثانية من ترميم وادي المدي في عرب الشبلي 2019-07-06 | 13:00:02 تشرع السلطة لتصريف مياه الامطار جنوب الاردن، بالتعاون مع مجلس الشبلي ام الغنم...

تأسيس منتدى مرشدي السياحة العرب في الشمال 2019-07-06 | 12:57:20 بدعوة من مجموعة مبادرة عُقد في فندق الليجسي في مدينة الناصرة، مطلع هذا الاسبوع،...

الناصرة: حضور بارز في أمسية ذكريات إحياءً للراحل القائد توفيق زياد في ذكرى رحيله ال 25 2019-07-06 | 12:53:07 أحيت مساء امس الجمعة مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والابداع، الذكرى ال 25 لرحيل...

سرقة منزل لعائلة فحماوية خلال سفرهم بخارج البلاد 2019-07-06 | 12:49:36 بعد عودة عائلة فحماوية اليوم الى منزلهم بحي عين خالد بام الفحم تفاجئوا بسرقة...