كسر, يد, رئيس, بلدية, سخنين, خلال, نقاش, حاد, مع, مواطن,

افاد شهود عيان مساء السبت ان رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا تعرض لكسر في يده خلال نقاش حاد جرى بينه وبين احد المواطنين في المدينة.

وجاء في بيان صادر عن عائلة طراد في سخنين:""وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"،نحن الموقعين ادناه عدنان اطراد ابو محمد واخوانه، ابناء العمومة وعموم آل اطراد.. نستنكر الحدث المؤسف الذي حدث في بلدية سخنين وادّى الى اصابة الدكتور صفوت ابو ريا رئيس البلدية بيده بعد ان ضرب الطاولة حسب قوله بعد مناقشة حادّة مع عمّنا خالد اطراد..

بإسم التواصل بين ابناء البلد الواحد قمنا بزيارة ومعايدة الدكتور في بيته العامر في سخنين وبرفقة وفد برئاسة الشيخ سلامة بشير.. استنكرنا ما حدث بشدّه ولقينا كل ترحاب وحُسن نوايا من جهة رئيس البلدية حيث قال انتم اخوة لي من ام لم تلدنا واسامح على ما حدث وارى بالأمر من ورائنا، عاشت سخنين موحّدة.

الرجاء النّشر على اوسع نطاق من اجل منع الاصطياد في الماء العكر. كما جاء في بيان العائلة.