اصابة, فتى, تعرض, للطعن, في, الرملة,

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اصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن في مدينة الرملة مساء...
قام النائب اسامة السعدي وعضو بلدية اللد فداء شحاده بزيارة للسيدة دعاء السعدي في...
أعلن رئيس الوزراء سابقا ايهود باراك ان اسم حزبه الجديد هو ( يسرائيل ديموقراطيت ) اي...
اعنلت مصادر اسرائيلية أن 4 جنود اصيبوا جراء تعرضهم للدهس قرب حاجز حزما شمال القدس...
جاء في بيان صادر عن الحملة الانتخابية لرئيس حزب العمل عمير بيرتس:"اليوم نطلق حملة...
تشرع السلطة لتصريف مياه الامطار جنوب الاردن، بالتعاون مع مجلس الشبلي ام الغنم...
بدعوة من مجموعة مبادرة عُقد في فندق الليجسي في مدينة الناصرة، مطلع هذا الاسبوع،...
أحيت مساء امس الجمعة مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والابداع، الذكرى ال 25 لرحيل...
بعد عودة عائلة فحماوية اليوم الى منزلهم بحي عين خالد بام الفحم تفاجئوا بسرقة...
يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح...