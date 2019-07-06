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اصابة فتى تعرض للطعن في الرملة



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اصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن في مدينة الرملة مساء اليوم السبت .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى اساف هروفيه لاستكمال العلاج .

ألشرطة باشرت التحقيق .
اصابة فتى تعرض للطعن في الرملة




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