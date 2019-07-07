جنوب, أفريقيا, تفجر, المفاجأة, وتطيح, بمنتخب, مصر, خارج, بطولة, امم, افريقيا,

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أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، يتأهبان...
أبرز تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، غموض موقف باريس سان جيرمان من إمكانية بيع...
قال النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، اليوم الجمعة، إن كريستيانو...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد ينتظر مساعدة الفرنسي بول بوجبا...
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أزمة جديدة تحول دون انتقال النجم البرازيلي نيمار...
أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الخميس، عودة الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون رسميًا إلى...
لم يرق العرض الأول الذي قدمه يوفنتوس الإيطالي، لشراء المدافع الهولندي ماتياس دي...
أعلن تشيلسي رسميًا تعاقده مع نجمه السابق، فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي...
يستعد اللاعب البرازيلي مارسليو، إلى ترك ناديه ريال مدريد الإسباني، هذا الصيف،...
كشف اللاعب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم عن...