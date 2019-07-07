جنوب, أفريقيا, تفجر, المفاجأة, وتطيح, بمنتخب, مصر, خارج, بطولة, امم, افريقيا,

فجر منتخب جنوب أفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره منتخب مصر بعد الفوز بنتيجة (1-0) ، اليوم السبت ، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.وضرب منتخب جنوب أفريقيا موعداً مع نيجيريا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بينما ودع الفراعنة البطولة مبكراً.بدأ اللقاء بإيقاع سريع منذ اللحظات الأولى وحاول لورش مباغتة الحارس الشناوي بتسديدة مفاجئة ثم محاولة من بيرسي تاو ، ووجه صلاح تصويبة قوية مرت بجوار القائم وحاول البافانا استغلال بطء دفاع الفراعنة بالضغط العالي.وأفسد مروان محسن انطلاقة واعدة لصلاح وتريزيجيه كما تصدى الشناوي لتصويبة قوية من تاو.. ووجه طارق حامد تسديدة قوية اصطدمت في المدافعين وظهر غياب التفاهم بين ثلاثي الهجوم المصري في بعض المحاولات وتألق الشناوي بتصدي رائع لتسديدة بيرسي تاو.