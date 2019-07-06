تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-06 22:00:28 اصابة فتى تعرض للطعن في الرملة |  2019-07-06 22:00:28 اصابة فتى تعرض للطعن في الرملة |  2019-07-07 00:05:17 جنوب أفريقيا تفجر المفاجأة وتطيح بمنتخب مصر خارج بطولة امم افريقيا |  2019-07-06 23:03:39 النائب اسامة سعدي بزيارة تضامنية للسيدة دعاء السعدي في مدينة اللد‎ |  2019-07-06 23:01:41 حاتم عمور يشعل ثالث سهرات مهرجان تيميتار وسط حضور جماهيري غفير |  2019-07-07 00:00:08 إيهود براك يطلق على حزبه اسم "اسرائيل الديمقراطية " |  2019-07-06 23:45:57 إصابة 4 جنود في عملية دهس قرب حاجز حزما |  2019-07-06 18:05:12 تحرك اليونايتد يمهد طريق ريال مدريد ويوفنتوس صوب بوجبا |  2019-07-06 18:02:32 7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف |  2019-07-06 18:01:03 شيرين عبد الوهاب حامل في الشهر الرابع… خمنوا في اي بلد ستلد ! |  2019-07-06 17:59:24 خيبة إسرائيلية من تعيين بوريل وزيرا لخارجية الاتحاد الأوروبي |  2019-07-06 17:55:47 عمير بيرتس رئيس حزب العمل في مؤتمر حاشد للمجتمع العربي في طمرة |  2019-07-06 13:06:34 زلزال شديد ثان يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية |  2019-07-06 13:04:27 سان جيرمان يعرض نيمار على ريال مدريد مرتين |  2019-07-06 13:02:59 أمير قطر يلتقي ترامب الايام المقبلة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حاتم عمور يشعل ثالث سهرات مهرجان تيميتار وسط حضور جماهيري غفير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تألق النجم المغربي حاتم عمور، ليلة أمس في ثالث سهرات فعاليات مهرجان تيميتار في دورته 16، التي تحضنها مدينة أكادير في الفترة مابين 3 و6  يوليوز الجاري، حيث نجح في استقطاب عشرات الالاف من الجماهير، التي حجت إلى ساحة الأمل من أجل ملاقاة فنانهم المحبوب.



وقدم عمور، باقة متنوعة من أغاني ألبومه الجديد بينها " أخر مرة "، " الى راح الغالي"، " بلاعنوان"، بالإظافة إلى الأغاني القديمة مثل " حسدونا "، "الاول "، "مشيتي فيها " وغيرها.


وأشعل نجم الاغنية المغربية حاتم عمور حماس الجمهور، الذي تفاعل معه بحرارة وردد جميع أغانيه، التي جعلت منصة الأمل تصدح تحت موسيقى ورقص وترديد الأغاني من طرف الجمهور، الذي ساهم في رسم لوحة فنية متميزة تشكلت من مختلف الفئات العمرية. 


وبدأ عمور سعيدا وممتنا لجماهير أكادير ومنطقة سوس كاملة التي تفاعلت مع عرضه، حيث قدم شكره لكل الجماهير الحاضرة التي يكن لهم كل المحبة والإحترام.


يشار أن مهرجان تميتار  يهدف كل عام إلى إثراء الحياة الثقافية من خلال تشجيع العديد من الفنانين، ويعمل أيضا على تقدير المواهب الشابة، فضلا عن التشجيع على الإبداع الموسيقى المعاصر من خلال إنتاج ألبوم سنويا.


جدير بالذكر، ان حاتم عمور في جولة صفية غنائية يحي خلالها عدد من الحفلات بعدد من المدن المغربية وكذلك خارج أرض الوطن.  




كلمات متعلقة

حاتم, عمور, يشعل, ثالث, سهرات, مهرجان, تيميتار, وسط, حضور, جماهيري, غفير,

تابعونــا

شيرين عبد الوهاب حامل في الشهر الرابع… خمنوا في اي بلد ستلد ! شيرين عبد الوهاب حامل في الشهر الرابع… خمنوا في اي بلد ستلد ! 2019-07-06 | 18:01:03

أكد مصدر مقرب من النجمة شيرين عبد الوهاب أنها تتواجد في الوقت الحالي في أميركا...

رانيا يوسف بفستان احمر مثير.. رانيا يوسف بفستان احمر مثير.. 2019-07-05 | 11:00:17

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة لها، عبر احد حساباتها على مواقع...

جهاز أمن مطار بيروت يرد على نانسي عجرم جهاز أمن مطار بيروت يرد على نانسي عجرم 2019-07-05 | 08:38:53

رد جهاز أمن مطار بيروت على رسالة الفنانة ​نانسي عجرم​ وغضبها، بسبب توقفها مطولاً...

فيديو: نانسي عجرم "غاضبة" في المطار.. "عيب عليكن" فيديو: نانسي عجرم "غاضبة" في المطار.. "عيب عليكن" 2019-07-04 | 14:05:58

نشرت الفنانة نانسي عجرم، فجر اليوم، مقطع فيديو على حسابها عبر "تويتر"، من مطار...

نجم The Voice kids يخطف الانظار بعد خسارته 30 كغ من وزنه نجم The Voice kids يخطف الانظار بعد خسارته 30 كغ من وزنه 2019-07-04 | 13:40:44

بعد ان خطف الانظار خلال مشاركته في برنامج The Voice Kids عام 2016 صدم السوري زين عبيد...

هل سيجتمع تامر حسني وأحمد حلمي معاً في فيلم ؟ هل سيجتمع تامر حسني وأحمد حلمي معاً في فيلم ؟ 2019-07-04 | 11:54:41

انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من التقاري التي تفيد ان كل من الفنان المصري...

هيفاء وهبي تحتفل بشفائها مع اصدقائها! هيفاء وهبي تحتفل بشفائها مع اصدقائها! 2019-07-04 | 10:00:02

احتلفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مع أصدقائها بشفائها بعد أن تعرضت لأزمة صحية...

وائل كفوري يقاضي طليقته أنجيلا بشارة.. والسبب؟ وائل كفوري يقاضي طليقته أنجيلا بشارة.. والسبب؟ 2019-07-04 | 08:13:30

قالت مواقع فنية لبنانية أن الفنان وائل كفوري يعتزم تقديم دعوى عبر القضاء...

إليسا توجه رسالة إلى الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر إليسا توجه رسالة إلى الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر 2019-07-03 | 14:15:17

أكدت النجمة اللبنانية، إليسا، أن شخصيتها نمت قبل عصر مواقع التواصل الاجتماعي،...

شكران مرتجى: إليسا الهمتني وشجعتني لأكتب كفى للتنمر شكران مرتجى: إليسا الهمتني وشجعتني لأكتب كفى للتنمر 2019-07-03 | 12:00:58

بعد ان وجهت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ رسالة حول التنمر، وبعد أن شاركت إحدى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids زيود علاء ام الفحم الخضيرة تنفيذ عملية طعن دهس ام الفحم العنف جرائم قتل النساء يافا مشاركة واسعة ضد عدي عاصلة انتخاب رئيس مجلس طلاب البخاري عرابة مدرسة انتخابات تصويت جثة شاب علامات عنف العثور اكسال دبورية قرية شرطة اسعاف اطلاق نار خديجة ابو غزالة اخصائية اجتماعية ام الفحم اطلاق نار تظاهرة تضامن مقر شرطة ام الفحم يتظاهرون طمرة طلاب ثانوية الاقصى القدس البيان التفافي الناصرة اضرار سيارة اطلاق نار الشرطة تحقق اليوم الاحد اصابة بالغة مصرع قتيل انفجار مركبة مدينة تل ابيب الشرطة اسعاف طوارئ اصابات اجرام جنائيوقفة احتجاجية طبيب كلاليت الناصرة ضرب اهانة طاقم طبي التحقيق عدي زعبي اضراب ميري ريجيف تامر نفار تغادر المنصة قصيدة محمود درويش مدخل الرينة اصابتان شابين خطيرة متوسطة دراجة نارية سيارة خصوصية حادث طرق اصابة شاب الطيرة مدينة اطلاق نار حادث الشرطة اسعاف تحقيق مستشفى محل أراجيلجامعة بير زيت تخريج فوج جديد من طلابها اجواء احتفالية طلاب ادارة اندلاع حريق مطعم بن غوريون اخلاء مسافرين اضرار دون اصابات مطار اسعاف اطفاء شرطي متطوع سخنين محطة مسجاف نساء عغربيات علاقة جنسية اغتصاب لائحة اتهام ميدنة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com