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إيهود براك يطلق على حزبه اسم "اسرائيل الديمقراطية "



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن رئيس الوزراء سابقا ايهود باراك ان اسم حزبه الجديد هو ( يسرائيل ديموقراطيت ) اي اسرائيل الديمقراطية . وسيطلق الحزب غدا حملته الانتخابية القطرية من خلال الوسائط الرقمية واللوحات الاعلانية كبيرة الحجم على الطرقات. وسيكون شعار حزب يسرائيل ديموقراطيت دولة نتانياهو او دولة إسرائيل ؟ 


ومن ابرز الشخصيات التي يشملها الحزب الجديد: نائب رئيس هيئة الاركان سابقا يئير غولان والبروفيسور يفعات بيتون ونوعا روتمان حفيدة رئيس الوزراء الراحل يتسحاك رابين .
إيهود براك يطلق على حزبه اسم "اسرائيل الديمقراطية "




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