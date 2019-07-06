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إصابة 4 جنود في عملية دهس قرب حاجز حزما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعنلت مصادر اسرائيلية أن 4 جنود اصيبوا جراء تعرضهم للدهس قرب حاجز حزما شمال القدس .


وأضافت أن قوات من الشرطة والجيش شرعت بعمليات مسح وتمشيط للمكان.
إصابة 4 جنود في عملية دهس قرب حاجز حزما




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