تحرك اليونايتد يمهد طريق ريال مدريد ويوفنتوس صوب بوجبا

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، يتأهبان للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، هذا الصيف. ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد بات قريبًا من فتح الباب أمام رحيل بوجبا في الميركاتو الصيفي الحالي. وفي ظل إصرار بوجبا على الرحيل، فإن مانشستر يونايتد يسابق الزمن، للتعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو، ليخلف اللاعب الفرنسي. وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن اليونايتد وافق على تلبية طلبات كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، ودفع 100 مليون يورو لحسم الصفقة. وسبق أن رفضت إدارة لاتسيو رحيل ميلينكوفيتش إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، بسبب أن العرض المقدم يبلغ 75 مليون يورو. وذكرت تقارير بريطانية أن بوجبا لا يريد خوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع مانشستر يونايتد، وسيتقدم بطلب رسمي للرحيل، إذا لم يوافق المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير على خروجه من "أولد ترافورد". ويعد اقتراب اليونايتد، من ضم سافيتش، بشرى سارة لريال مدريد، ويوفتوس، حيث سيؤدي إتمام الصفقة إلى فتح الباب أمام رحيل بوجبا.