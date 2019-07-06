خيبة, إسرائيلية, من, تعيين, بوريل, وزيرا, لخارجية, الاتحاد, الأوروبي,

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نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر أمني عراقي رفيع قوله إن منسوب...
للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام هز جنوب ولاية كاليفورنيا الامريكية صباح اليوم...
قالت وكالة الأنباء القطرية يوم السبت، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني...
مددت المحكمة العليا في منطقة جبل طارق البريطانية فترة احتجاز ناقلة النفط...
كشفت متعقبات الكوكبات في وكالة ناسا لعلوم الفضاء عن خطر جديد يهدد كوكب الأرض، وهو...
نفى عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، تقديم حركة فتح أي ورقة مقترح...
نفى نجل القاضي العراقي رؤوف رشيد الذي حكم على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين...
هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، بالاستيلاء على ناقلة نفط...
أكد رئيس الوزراء اللبناني الاسبق فؤاد السنيورة رفض لبنان لصفقة القرن وتصفية...
اعتقلت السلطات المصرية، مساء أمس " الخميس"، علا، ابنة يوسف القرضاوي، الرئيس...