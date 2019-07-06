عمير, بيرتس, رئيس, حزب, العمل, في, مؤتمر, حاشد, للمجتمع, العربي, في, طمرة,

جاء في بيان صادر عن الحملة الانتخابية لرئيس حزب العمل عمير بيرتس:"اليوم نطلق حملة الشراكة مع المجتمع العربي، العنصريون مكانهم خارج الكنيست""اخترت ان انطلق في حملتي الانتخابية من المجتمع العربي لنبني شراكة حقيقية من اجل مستقبلنا جميعاً.معاً نختار طريق العيش المشترك، نحطم شبح العنصرية ونقصيه من دولتنا الديمقراطية .اعدكم بان حزب العمل برئاستي سيعمل على تحقيق المساواة بالفعل على ارض الواقع وليس بالشعارات الرنانة والوعودات الفارغة.