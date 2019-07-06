عمير, بيرتس, رئيس, حزب, العمل, في, مؤتمر, حاشد, للمجتمع, العربي, في, طمرة,

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تشرع السلطة لتصريف مياه الامطار جنوب الاردن، بالتعاون مع مجلس الشبلي ام الغنم...
بدعوة من مجموعة مبادرة عُقد في فندق الليجسي في مدينة الناصرة، مطلع هذا الاسبوع،...
أحيت مساء امس الجمعة مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والابداع، الذكرى ال 25 لرحيل...
بعد عودة عائلة فحماوية اليوم الى منزلهم بحي عين خالد بام الفحم تفاجئوا بسرقة...
يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح...
قال رئيس حزب العمل "عامير بيترس" في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" المحسوبة على...
فدعت بلدة جسر الزرقاء اليوم الجمعة بخبر وفاة الفتى علي جهاد عماش 16 عاما متأثرا...
طواقم الانقاذ تتوجه في هذه الفترة على وجه الخصوص الى المستجمين في البحر خاصة على...
تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل يظهر به متظاهرون يهود من اصول...
اصيب سائق من ام الفحم باصابات صباح اليوم الجمعة بعد انقلاب جرافى عليه داخل سيارته...