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زلزال شديد ثان يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام هز جنوب ولاية كاليفورنيا الامريكية صباح اليوم زلزال شديد بلغت قوته سبع درجات فارزة واحد، وهو الأعنف الذي يضرب هذه الولاية منذ عشرين عامًا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمرصد الأوروبي للزلازل



وأدى الزلزال إلى إصابة عدة أشخاص بجروح والى اندلاع حرائق واغلاق بعض الطرق وإلحاق اضرار بمبان.وتقرر وقف حركة القطارات في منطقة لوس انجلوس.من جهتها، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الزلزال أدى إلى ظهور تصدعات في المباني، وخلف عددا من الإصابات، لم يتم كشف مدى خطورتها.


ووقع الزلزال على بعد 202 كيلومتر شمالي لوس أنجلوس، وخفض مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي شدته لاحقا إلى 6.9 درجة.
وكان زلزال بلغت قوته 6.4 درجة ضرب الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، الخميس، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأمريكي الجيولوجي وشهود عيان.
وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي، في مقاطعة سان برناردينو، على بعد حوالي 240 كلم شمال شرق لوس أنجلوس، وعلى عمق 8.7 كلم.
ووقوع الزلزال على عمق قليل جعل الإحساس بالهزة الأرضية قويًا في لوس أنجلوس التي شهدت أيضا توابع أصغر للزلزال.
زلزال شديد ثان يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية




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