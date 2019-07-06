سان, جيرمان, يعرض, نيمار, على, ريال, مدريد, مرتين,

أبرز تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، غموض موقف باريس سان جيرمان من إمكانية بيع نيمار لبرشلونة، في ظل حالة التوتر مع النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "ماركا" المدريدية إن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، عرض نيمار على الميرينجي مرتين من قبل، إلا أن الأخير لا يضع النجم البرازيلي ضمن أولوياته حاليًا.كما تعاملت إدارة ريال مدريد بحذر وحرص، فيما يخص التحرك لضم أي لاعب من سان جيرمان، لتتجنب بذلك أي صراع مع النادي الباريسي.وجاء عرض سان جيرمان لنيمار على ريال مدريد، في ظل العلاقة الطيبة بين الطرفين، إذ يعتبر الـ"بي إس جي" الميرينجي صديقًا، وفقًا للصحيفة.ولم يتردد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في الاعتراف بأن بيان السابق للنادي، الذي نفى خلاله التحرك للتعاقد مع كيليان مبابي أو نيمار، جاء بطلب من إدارة سان جيرمان.ورغم أن وصول ليوناردو إلى منصب المدير الرياضي لسان جيرمان، قلل من حدة التوتر مع برشلونة، لكن "ماركا" قالت إنه إذا كان القرار في صفقة نيمار سيعود إلى قادة حديقة الأمراء، فإن اللاعب لن يرجع أبدًا إلى "كامب نو".وتعلم إدارة النادي الفرنسي، أن رغبة نيمار الوحيدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هي العودة إلى برشلونة.وتدرس الإدارة السوق في الوقت الحالي، حيث ترى أن فيليب كوتينيو يصلح لخططها، لكنها لا تريد التعامل مع برشلونة، بحسب الصحيفة المقربة من النادي الملكي.