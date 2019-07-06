سان, جيرمان, يعرض, نيمار, على, ريال, مدريد, مرتين,

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قال النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، اليوم الجمعة، إن كريستيانو...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد ينتظر مساعدة الفرنسي بول بوجبا...
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أزمة جديدة تحول دون انتقال النجم البرازيلي نيمار...
أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الخميس، عودة الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون رسميًا إلى...
لم يرق العرض الأول الذي قدمه يوفنتوس الإيطالي، لشراء المدافع الهولندي ماتياس دي...
أعلن تشيلسي رسميًا تعاقده مع نجمه السابق، فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي...
يستعد اللاعب البرازيلي مارسليو، إلى ترك ناديه ريال مدريد الإسباني، هذا الصيف،...
كشف اللاعب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم عن...
ذكرت تقارير صحفية، أن نجم الكرة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التقى زميله السابق،...
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن موقف جديد للبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم...