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أمير قطر يلتقي ترامب الايام المقبلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قالت وكالة الأنباء القطرية يوم السبت، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في التاسع من يوليو تموز لتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم.  كان البيت الأبيض قال في يونيو حزيران إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.
أمير قطر يلتقي ترامب الايام المقبلة




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