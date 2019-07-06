اطلاق, المرحلة, الثانية, من, ترميم, وادي, المدي, في, عرب, الشبلي,

تشرع السلطة لتصريف مياه الامطار جنوب الاردن، بالتعاون مع مجلس الشبلي ام الغنم ومياهكم، في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ترميم وادي المدي، والتي تتضمن مسار على طول 1 كلم لتنظيف واقامة مسار مشي وجسر صغير لاجتياز الوادي، اضافة لمقاعد جلوس وغيرها.



وكانت المرحة الاولى انطلقت منتصف العام الماضي، و نفذت اتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيف النفايات والتي وصلت حمولة 100 شاحنة، اضافة الى ترميم مسار الوادي وتوسيعه للمحافظة على انسياب مياه الوادي وبعد انتهاء المرحلة الثانية سيحظى السكان بمقطع نظيف ومتنزه جميل في الطبيعة على طول 3 كلم .



وقال مدير عام مياهكم، صلاح نصار:" نبارك لأهلنا في قرية عرب الشبلي ام الغنم والمنطقة، اطلاق المرحلة الثانية من مشروع ترميم وادي المدي، والذي يشمل اقامة متنزه بمحاذاة الوادي، هذا المشروع المشترك الذي تنفذه السلطة لتصريف مياه الامطار منطقة جنوب يردين، عيّنة امن المكاسب التي يمكن تحقيقها من بناء شراكات، هذه الشراكة بين مياهكم وسلطة تصريف مياه الامطار ومجلس محلي عرب الشبلي ام الغنم، تحول مسار الوادي الى متنزه جميل وجذاب بدلا من المظهر السابق الذي لم يرضي احد.



واعتمدت المدرسة الابتدائية الشبلي منذ الترميم مشروع حراس الوادي، وهي فعاليات تربوية وتطوعية على مدار العام تهدف لتنظيف الوادي والمحافظة عليه، كما عمدوا الى تنفيذ مشاريع لتحسين مظهر ضفاف الوادي والمنطقة المحيطة وحولوا المنطقة من ساحة خلفية مهملة الى مظهر جذاب.

وختم مدير عام، مياهكم:" نحن في مياهكم نؤكد على اهمية بناء الشراكات، التي تذلل الكثير من العقبات عدى عن توفير وتكثيف الجهود والكفاءات والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ أي مشروع أو نشاط ودائما ما نطرح افكار لشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في مناطق عمل مياهكم، ضمن استراتيجية التطوير والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وتعزيز قطاع الخدمات المختلفة التي تساهم في رفع جودة حياة المواطنين.

وقال مدير عام، سلطة تصريف مياه الامطار، جنوب الاردن، عوفيد يفين:" نحن سعداء بإنظام كافة الشركاء والجهات المعنية لهذا المشروع، وذلك ايامانا منهم بأهمية الحفاظ على الطبيعة بكونها ذخرا هاما للمواطنين والزوار، هذه هي المرحلة الثانية من ترميم الوادي، ثم التخطيط للمرحلة الثالثة، وكلي امل ان يتواصل الاهتمام في الوادي والبيئة المحيطة، ليشكل منطقة تنزه لسكان المنطقة."

وختم يفين قائلا:" لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لرئيس مجلس الشبلي ام الغنم، منير شبلي، ومدير عام مياهكم، صلاح نصار على الشراكة الحقيقية والجهود المبذولة لتنفيذ مشاريع تساهم في رفع جودة مياة المواطنين."