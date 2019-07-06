تأسيس, منتدى, مرشدي, السياحة, العرب, في, الشمال,

بدعوة من مجموعة مبادرة عُقد في فندق الليجسي في مدينة الناصرة، مطلع هذا الاسبوع، اول اجتماع عام من نوعه، اطلق عليه اسم الكونفرانس الاول لمنتدى مرشدي السياحة العرب في الشمال، بمشاركة ما يزيد عن سبعين مرشد ومرشدة بالاضافة الى وفد كبير من الرابطة العامة لمرشدي السياحة في اسرائيل يتقدمه رئيس الرابطة السيّد بني كفير ووفد جمعيّة الناصرة للثقافة والسياحة ممثلة برئيسها السيّد وليد عفيفي ومديرها السيّد طارق شحادة. ويذكر ان ان تنظيم هذا الاجتماع جرى من خلال التعاون بين المبادرين والرابطة والجمعيّة.

وشارك في الاجتماع، ايضا، وفد من الرابطة الفلسطينية لمرشدي السياحة في القدس الشرقية والضفة الغربيّة برئاسة السيّد يوسف عيدي رئيس الرابطة.تخلل الاجتماع في قسمه الاول تقديم مداخلات مهنيّة ونقابيّة وإنتمائيّة تخص المرشدين العرب وفي قسمه الثاني اشتمل على حوارات مفتوحة من خلال ثلاث طاولات مستديرة واختتم في قسمه الثالث بمداخلات تلخيصيّة.افتتحت الاجتماع وادارته بجدارة المرشدة السياحية والمربيّة ريم سراحنة وكان اول المتحدثين المرشد السياحي السيّد مرسي ابو الهيجاء مقدما مداخلة حول فكرة المبادرة وعلاقة المنتدى بالرابطة العامة وجمعية الناصرة.ثم قدّم نائب رئيس الرابطة العامة، السيّد موطي افراتي مداخلة حول العلاقة بين وكيل السياحة والمرشد السياحي وقضايا حقوقيّة متعلقة.مستشار الرابطة لشؤون التأمين، السيّد مكسيم درعي، قدّم مداخلة عن التأمينات والتعويضات في عمل المرشد السياحي تلاه السيّد يهودا ليفي، مندوب الرابطة في اللجنة الوزارية لشؤون السيارات السياحيّة( اشكول) حول شروط وفرص الحصول على رخصة سيارة سياحيّة.اشتمل القسم الثاني من الاجتماع على ثلاث طاولات مستديرة تحاور المشاركون فيها حول قضايا محددة. فخصصت الطاولة الاولى لموضوع " العلاقة بين الوكيل والمرشد السياحي" وادارها السيّد مرسي ابو الهيجاء والطاولة الثانية كانت حول موضوع" آداب وأخلاقيات مهنيّة" وأدارها الاستاذ والمرشد السياحي المخضرم فوزي ناصر، أما الطاولة الثالثة فتمحور موضوعها حول " الاستكمالات المهنيّة في عمل المرشد السياحي" وأدارها المحامي والمرشد السياحي عوني ندّاف.مع بداية القسم الثالث والأخير من الاجتماع العام قدّم كل مركّز طاولة مستديرة التوصيات التي توصل اليها المتحاورون ثم تبع ذلك تقديم مداخلات تلخيصية لكل من السيّد بني كفير، رئيس الرابطة العامة وكانت حول مستقبل العلاقة بين الرابطة وبين المنتدى ومداخلة السيّد وليد العفيفي، وهو ايضا يحمل رخصة مرشد سياحي، وكانت حول دور جمعيّة الناصرة كحاضنة لمنتدى مرشدي السياحة العرب.وكانت الكلمة الاخيرة للسيّد رائد نصرالله وهو أحد المبادرين لاقامة المنتدى فشكر بكلمته جميع من ساهم بانجاح الخطوة الاولى وخصوصا الزملاء والزميلات الذين لبوا الدعوة وفي مقدمتهم اعضاء اللجنة التحضيرية والاجسام الداعمة والمتبرعين من اصحاب المرافق السياحية. وركّز نصرالله على المحاور الثلاث التي سيعتمدها المنتدى في عمله المستقبلي وهي المحور المهني والمحور النقابي الحقوقي والمحور الانتمائي.وجرت الموافقة على اقتراح نصرالله بتوكيل المجموعة المبادرة ومن يرغب بالانضمام اليها ويستطيع المساهمة بوقته وخبرته من اجل مواصلة وتطوير مبادرة اقامة منتدى مرشدي السياحة العرب في الشمال بما يخدم المصلحة الفردية والجماعية للمرشدين والمرشدات.هذا وتتكون اللجنة التحضيرية، حتى الان، من المرشدين والمرشدات التالية اسماؤهم: فوزي ناصر ومرسي ابو الهيجاء ونهى بولص وريم سراحنة ومنى ابو العسل وجميل ريناوي ورائد نصرالله وانضم اليهم عوني ندّاف.