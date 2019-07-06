تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-06 17:59:24 خيبة إسرائيلية من تعيين بوريل وزيرا لخارجية الاتحاد الأوروبي |  2019-07-06 17:55:47 عمير بيرتس رئيس حزب العمل في مؤتمر حاشد للمجتمع العربي في طمرة |  2019-07-06 13:06:34 زلزال شديد ثان يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية |  2019-07-06 13:04:27 سان جيرمان يعرض نيمار على ريال مدريد مرتين |  2019-07-06 13:02:59 أمير قطر يلتقي ترامب الايام المقبلة |  2019-07-06 13:00:02 اطلاق المرحلة الثانية من ترميم وادي المدي في عرب الشبلي |  2019-07-06 12:57:20 تأسيس منتدى مرشدي السياحة العرب في الشمال |  2019-07-06 12:53:07 الناصرة: حضور بارز في أمسية ذكريات إحياءً للراحل القائد توفيق زياد في ذكرى رحيله ال 25 |  2019-07-06 12:49:36 سرقة منزل لعائلة فحماوية خلال سفرهم بخارج البلاد |  2019-07-06 07:01:02 الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي |  2019-07-06 07:08:49 كروس: كريستيانو رونالدو أزعجني كثيرًا |  2019-07-06 07:00:50 السلطات في منطقة جبل طارق تمدد فترة احتجاز الناقلة الإيرانية |  2019-07-06 07:06:02 بيرتس: قوة الردع الاسرائيلية تآكلت في عهد حكم اليمين |  2019-07-06 07:04:24 بالصور:تعرفوا على معرض"الأزياء من الخلف" في "باليه غاليريا"باريس |  2019-07-06 07:02:53 كويكب (FT3) يقترب من الأرض.. ومخاوف من "كارثة" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تأسيس منتدى مرشدي السياحة العرب في الشمال



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بدعوة من مجموعة مبادرة عُقد في فندق الليجسي في مدينة الناصرة، مطلع هذا الاسبوع، اول اجتماع عام من نوعه، اطلق عليه اسم الكونفرانس الاول لمنتدى مرشدي السياحة العرب في الشمال، بمشاركة ما يزيد عن سبعين مرشد ومرشدة بالاضافة الى وفد كبير من الرابطة العامة لمرشدي السياحة في اسرائيل يتقدمه رئيس الرابطة السيّد بني كفير ووفد جمعيّة الناصرة للثقافة والسياحة ممثلة برئيسها السيّد وليد عفيفي ومديرها السيّد طارق شحادة. ويذكر ان ان تنظيم هذا الاجتماع جرى من خلال التعاون بين المبادرين والرابطة والجمعيّة.


وشارك في الاجتماع، ايضا، وفد من الرابطة الفلسطينية لمرشدي السياحة في القدس الشرقية والضفة الغربيّة برئاسة السيّد يوسف عيدي رئيس الرابطة.تخلل الاجتماع في قسمه الاول تقديم مداخلات مهنيّة ونقابيّة وإنتمائيّة تخص المرشدين العرب وفي قسمه الثاني اشتمل على حوارات مفتوحة من خلال ثلاث طاولات مستديرة واختتم في قسمه الثالث بمداخلات تلخيصيّة.

افتتحت الاجتماع وادارته بجدارة المرشدة السياحية والمربيّة ريم سراحنة وكان اول المتحدثين المرشد السياحي السيّد مرسي ابو الهيجاء مقدما مداخلة حول فكرة المبادرة وعلاقة المنتدى بالرابطة العامة وجمعية الناصرة.

ثم قدّم نائب رئيس الرابطة العامة، السيّد موطي افراتي مداخلة حول العلاقة بين وكيل السياحة والمرشد السياحي وقضايا حقوقيّة متعلقة.

مستشار الرابطة لشؤون التأمين، السيّد مكسيم درعي، قدّم مداخلة عن التأمينات والتعويضات في عمل المرشد السياحي تلاه السيّد يهودا ليفي، مندوب الرابطة في اللجنة الوزارية لشؤون السيارات السياحيّة( اشكول) حول شروط وفرص الحصول على رخصة سيارة سياحيّة.

اشتمل القسم الثاني من الاجتماع على ثلاث طاولات مستديرة تحاور المشاركون فيها حول قضايا محددة. فخصصت الطاولة الاولى لموضوع " العلاقة بين الوكيل والمرشد السياحي" وادارها السيّد مرسي ابو الهيجاء  والطاولة الثانية كانت حول موضوع" آداب وأخلاقيات مهنيّة" وأدارها الاستاذ والمرشد السياحي المخضرم فوزي ناصر، أما الطاولة الثالثة فتمحور موضوعها حول " الاستكمالات المهنيّة في عمل المرشد السياحي" وأدارها المحامي والمرشد السياحي عوني ندّاف.

مع بداية القسم الثالث والأخير من الاجتماع العام قدّم كل مركّز طاولة مستديرة التوصيات التي توصل اليها المتحاورون ثم تبع ذلك تقديم مداخلات تلخيصية لكل من السيّد بني كفير، رئيس الرابطة العامة وكانت حول مستقبل العلاقة بين الرابطة وبين المنتدى ومداخلة السيّد وليد العفيفي، وهو ايضا يحمل رخصة مرشد سياحي، وكانت حول دور جمعيّة الناصرة كحاضنة لمنتدى مرشدي السياحة العرب.

وكانت الكلمة الاخيرة للسيّد رائد نصرالله وهو أحد المبادرين لاقامة المنتدى فشكر بكلمته جميع من ساهم بانجاح الخطوة الاولى وخصوصا الزملاء والزميلات الذين لبوا الدعوة وفي مقدمتهم اعضاء اللجنة التحضيرية والاجسام الداعمة والمتبرعين من اصحاب المرافق السياحية. وركّز نصرالله على المحاور الثلاث التي سيعتمدها المنتدى في عمله المستقبلي وهي المحور المهني والمحور النقابي الحقوقي والمحور الانتمائي.

وجرت الموافقة على اقتراح نصرالله بتوكيل المجموعة المبادرة ومن يرغب بالانضمام اليها ويستطيع المساهمة بوقته وخبرته من اجل مواصلة وتطوير مبادرة  اقامة منتدى مرشدي السياحة العرب في الشمال بما يخدم المصلحة الفردية والجماعية للمرشدين والمرشدات.

هذا وتتكون اللجنة التحضيرية، حتى الان، من المرشدين والمرشدات التالية اسماؤهم: فوزي ناصر ومرسي ابو الهيجاء ونهى بولص وريم سراحنة ومنى ابو العسل وجميل ريناوي ورائد نصرالله وانضم اليهم عوني ندّاف. 




كلمات متعلقة

تأسيس, منتدى, مرشدي, السياحة, العرب, في, الشمال,

تابعونــا

عمير بيرتس رئيس حزب العمل في مؤتمر حاشد للمجتمع العربي في طمرة عمير بيرتس رئيس حزب العمل في مؤتمر حاشد للمجتمع العربي في طمرة 2019-07-06 | 17:55:47

جاء في بيان صادر عن الحملة الانتخابية لرئيس حزب العمل عمير بيرتس:"اليوم نطلق حملة...

اطلاق المرحلة الثانية من ترميم وادي المدي في عرب الشبلي اطلاق المرحلة الثانية من ترميم وادي المدي في عرب الشبلي 2019-07-06 | 13:00:02

تشرع السلطة لتصريف مياه الامطار جنوب الاردن، بالتعاون مع مجلس الشبلي ام الغنم...

الناصرة: حضور بارز في أمسية ذكريات إحياءً للراحل القائد توفيق زياد في ذكرى رحيله ال 25 الناصرة: حضور بارز في أمسية ذكريات إحياءً للراحل القائد توفيق زياد في ذكرى رحيله ال 25 2019-07-06 | 12:53:07

أحيت مساء امس الجمعة مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والابداع، الذكرى ال 25 لرحيل...

سرقة منزل لعائلة فحماوية خلال سفرهم بخارج البلاد سرقة منزل لعائلة فحماوية خلال سفرهم بخارج البلاد 2019-07-06 | 12:49:36

بعد عودة عائلة فحماوية اليوم الى منزلهم بحي عين خالد بام الفحم تفاجئوا بسرقة...

الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي 2019-07-06 | 07:01:02

يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح...

بيرتس: قوة الردع الاسرائيلية تآكلت في عهد حكم اليمين بيرتس: قوة الردع الاسرائيلية تآكلت في عهد حكم اليمين 2019-07-06 | 07:06:02

قال رئيس حزب العمل "عامير بيترس" في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" المحسوبة على...

جسر الزرقاء تفجع بوفاة الفتى علي عماش 16 عاما متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاصة طائشة قبل 3 سنوات جسر الزرقاء تفجع بوفاة الفتى علي عماش 16 عاما متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاصة طائشة قبل 3 سنوات 2019-07-05 | 15:33:40

فدعت بلدة جسر الزرقاء اليوم الجمعة بخبر وفاة الفتى علي جهاد عماش 16 عاما متأثرا...

احذروا قناديل البحر , لسعاتها ممكن ان تكون خطيرة وتسبب ضيق بالنفس وعوارض اخرى احذروا قناديل البحر , لسعاتها ممكن ان تكون خطيرة وتسبب ضيق بالنفس وعوارض اخرى 2019-07-05 | 12:03:48

طواقم الانقاذ تتوجه في هذه الفترة على وجه الخصوص الى المستجمين في البحر خاصة على...

فيديو -خلال مواجهات مع قوات الشرطة في تل أبيب .. إثيوبيون يهتفون "الحرية لفلسطين" فيديو -خلال مواجهات مع قوات الشرطة في تل أبيب .. إثيوبيون يهتفون "الحرية لفلسطين" 2019-07-05 | 11:00:30

تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل يظهر به متظاهرون يهود من اصول...

ام الفحم - اصابة سائق انقلبت عليه جرافة ام الفحم - اصابة سائق انقلبت عليه جرافة 2019-07-05 | 09:31:38

اصيب سائق من ام الفحم باصابات صباح اليوم الجمعة بعد انقلاب جرافى عليه داخل سيارته...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلامعماد ابو ركن عسفيا مصرع مقتل وفاة الشاب قرية طعن خلال شجار حي جنود مسرحين ممرض سابق مستشفى رمبام حيفا اعمال مشينة مريضة شاب الطيرة هجوم سيف تفتيش اعتقال مهاجمة رضيع 10 اشهر غرق في دلو ماء دريجات كسيفة النقب مستشفى سوروكا بئر السبع شرطة ام ابنتها سنقرط القدس سوزان فقدان اثار شعفاط خطر الشرطة تناشد المساعدة الجمهور البحث اعمال اصابتان متوسطتان حادث طرق ذاتي قرية دير الاسد مركز حيان الطبي مشاركة واسعة مسيرة العودة طيرة حيفا أيمن عودة مسيرة اراضي الروحة وادي عارة يوم الارض الخالد سهام محمود نمارنة عرابة وفاة متأثرة بجراحها حريق بيت مسرح الاطفال مشروع مهرجان الخامس عشر سخنين انطلاق مشاركة واسعة سقوط عامود هاتف على ساحة بيت في بلدة كفر كنا اضرار سيارة دون اصابات MRI جهاز الناصرة المنطقة مستشفى العائلة المقدسة أول المنطقة كهرباء انقطاع التيار فيضانات تخليص عالقين مركز البلاد الشرطة الانقاذ ماجد عامر رئيس مجلس حرفيش يستقيل من منصبه ادارة انتخابات اسباب شخصية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com