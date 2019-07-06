الناصرة:, حضور, بارز, في, أمسية, ذكريات, إحياءً, للراحل, القائد, توفيق, زياد, في, ذكرى, رحيله, ال, 25,

أحيت مساء امس الجمعة مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والابداع، الذكرى ال 25 لرحيل القائد والشاعر توفيق زياد أقيمت الأمسية في قاعة مدرسة راهبات ماريوسف في مدينة الناصرة. بحضور عدد من أقرباء ومحبي القائد الوطني الراحل زياد من بينهم زوجته نائلة زياد وحضور بارز لنواب كنيست منهم عايدة توما وايمن عودة الى جانب قيادات بارزة مثل رئيس لجنة المتابعة محمد بركة والمهندس رامز جرايسي وعدد من أعضاء الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. الأمسية كانت بعرافة الناشط السياسي ومدير مركز مساواة جعفر فرح ووهيبة زياد ابنة القائد توفيق زياد، قال فرح: رافقت خلال الاسبوع الأخير عائلة ومؤسسة توفيق زياد كجزء من التحضيرات لأمسية ربع قرن على رحيله. بالنسبة لغالبية الناس هو القائد والشاعر. ولكن بالنسبة لزوجته نائلة وبناته وهيبة وعبور والأولاد فراس وأمين هو الاب والمرشد. لفت نظري الحياة العادية والبساطة التي عاشها. لم تغريه سيارة عضو الكنيست ولا الأجرة التي تبرع بغالبيتها للحزب ولا السائق المرافق. بين تحريض الناس بالشوارع وقيادة حزب وعضوية كنيست ورئاسة أكبر بلدية عربية كان الاب والزوج ورفيق الدرب العادي يهتم بتفاصيل بالحياة العائلية "تصليح شبابيك البيت" و "تعليم وهيبة عربي". فقد شعبنا قائد ولكن عائلته كانت شريكة وهي أكثر من يشتاق إليه. نائلة زياد المناضلة زوجة الراحل توفيق زياد قالت: توفيق زياد يعتبر من الذين تركوا بصمتهم وأثرهم نتيجة للنضال والكفاح من اجل قضايا الجماهير العربية، كما وان توفيق زياد كان عضوا في الكنيست وقام بالدفاع عن شعبه وكان ايضا رئيسا لبلدية الناصرة منذ عام 1975 وبعد انتصار الجبهة كان له دورا كبيرا في تقدم وتطور مدينة الناصرة.خلال الأمسية التي اخرجتها مها حاج اعد سري بشارات فيلم يوثق مرحلة بحياة شعبنا من خلال توفيق زياد الراحل. مئات المشاهدين بالقاعة كانوا شركاء بالتغيير الذي حصل بسنوات السبعين من القرن الماضي بفضل أمثال توفيق زياد وعائلته. تخللت الأمسية ايضا العديد من الفقرات منها عرض رسومات ومخططات بخط يد الراحل توفيق زياد ووثائق اخرى ، وكلمات ومواقف سياسية وطرائف عنه، وبقراءة فقرات شعرية وخطابات ذكرت أعمال المرحوم زياد في عالم السياسة والحزب الشيوعي وعن نضاله على مدار عقود من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.