تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-06 17:59:24 خيبة إسرائيلية من تعيين بوريل وزيرا لخارجية الاتحاد الأوروبي |  2019-07-06 17:55:47 عمير بيرتس رئيس حزب العمل في مؤتمر حاشد للمجتمع العربي في طمرة |  2019-07-06 13:06:34 زلزال شديد ثان يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية |  2019-07-06 13:04:27 سان جيرمان يعرض نيمار على ريال مدريد مرتين |  2019-07-06 13:02:59 أمير قطر يلتقي ترامب الايام المقبلة |  2019-07-06 13:00:02 اطلاق المرحلة الثانية من ترميم وادي المدي في عرب الشبلي |  2019-07-06 12:57:20 تأسيس منتدى مرشدي السياحة العرب في الشمال |  2019-07-06 12:53:07 الناصرة: حضور بارز في أمسية ذكريات إحياءً للراحل القائد توفيق زياد في ذكرى رحيله ال 25 |  2019-07-06 12:49:36 سرقة منزل لعائلة فحماوية خلال سفرهم بخارج البلاد |  2019-07-06 07:01:02 الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي |  2019-07-06 07:08:49 كروس: كريستيانو رونالدو أزعجني كثيرًا |  2019-07-06 07:00:50 السلطات في منطقة جبل طارق تمدد فترة احتجاز الناقلة الإيرانية |  2019-07-06 07:06:02 بيرتس: قوة الردع الاسرائيلية تآكلت في عهد حكم اليمين |  2019-07-06 07:04:24 بالصور:تعرفوا على معرض"الأزياء من الخلف" في "باليه غاليريا"باريس |  2019-07-06 07:02:53 كويكب (FT3) يقترب من الأرض.. ومخاوف من "كارثة" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سرقة منزل لعائلة فحماوية خلال سفرهم بخارج البلاد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بعد عودة عائلة فحماوية اليوم الى منزلهم بحي عين خالد بام الفحم تفاجئوا بسرقة المنزل خلال رحلتهم الاستجمامية في انطاليا التركية حيث سافروا يوم الاحد الماضي وعادوا صباح اليوم .


فقد تم سرقة مبلغ كبير من المال ومجوهرات بعد ان خلع اللص شباك المنزل ودخل الى غرفة النوم وسرق اموالا ومجوهرات .

هذا وقد تم استدعاء الشرطة الى المكان وقامت بفتح تحقيق في حادثة السرقة .
سرقة منزل لعائلة فحماوية خلال سفرهم بخارج البلاد




كلمات متعلقة

سرقة, منزل, لعائلة, فحماوية, خلال, سفرهم, بخارج, البلاد,

تابعونــا

عمير بيرتس رئيس حزب العمل في مؤتمر حاشد للمجتمع العربي في طمرة عمير بيرتس رئيس حزب العمل في مؤتمر حاشد للمجتمع العربي في طمرة 2019-07-06 | 17:55:47

جاء في بيان صادر عن الحملة الانتخابية لرئيس حزب العمل عمير بيرتس:"اليوم نطلق حملة...

اطلاق المرحلة الثانية من ترميم وادي المدي في عرب الشبلي اطلاق المرحلة الثانية من ترميم وادي المدي في عرب الشبلي 2019-07-06 | 13:00:02

تشرع السلطة لتصريف مياه الامطار جنوب الاردن، بالتعاون مع مجلس الشبلي ام الغنم...

تأسيس منتدى مرشدي السياحة العرب في الشمال تأسيس منتدى مرشدي السياحة العرب في الشمال 2019-07-06 | 12:57:20

بدعوة من مجموعة مبادرة عُقد في فندق الليجسي في مدينة الناصرة، مطلع هذا الاسبوع،...

الناصرة: حضور بارز في أمسية ذكريات إحياءً للراحل القائد توفيق زياد في ذكرى رحيله ال 25 الناصرة: حضور بارز في أمسية ذكريات إحياءً للراحل القائد توفيق زياد في ذكرى رحيله ال 25 2019-07-06 | 12:53:07

أحيت مساء امس الجمعة مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والابداع، الذكرى ال 25 لرحيل...

الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي 2019-07-06 | 07:01:02

يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح...

بيرتس: قوة الردع الاسرائيلية تآكلت في عهد حكم اليمين بيرتس: قوة الردع الاسرائيلية تآكلت في عهد حكم اليمين 2019-07-06 | 07:06:02

قال رئيس حزب العمل "عامير بيترس" في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" المحسوبة على...

جسر الزرقاء تفجع بوفاة الفتى علي عماش 16 عاما متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاصة طائشة قبل 3 سنوات جسر الزرقاء تفجع بوفاة الفتى علي عماش 16 عاما متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاصة طائشة قبل 3 سنوات 2019-07-05 | 15:33:40

فدعت بلدة جسر الزرقاء اليوم الجمعة بخبر وفاة الفتى علي جهاد عماش 16 عاما متأثرا...

احذروا قناديل البحر , لسعاتها ممكن ان تكون خطيرة وتسبب ضيق بالنفس وعوارض اخرى احذروا قناديل البحر , لسعاتها ممكن ان تكون خطيرة وتسبب ضيق بالنفس وعوارض اخرى 2019-07-05 | 12:03:48

طواقم الانقاذ تتوجه في هذه الفترة على وجه الخصوص الى المستجمين في البحر خاصة على...

فيديو -خلال مواجهات مع قوات الشرطة في تل أبيب .. إثيوبيون يهتفون "الحرية لفلسطين" فيديو -خلال مواجهات مع قوات الشرطة في تل أبيب .. إثيوبيون يهتفون "الحرية لفلسطين" 2019-07-05 | 11:00:30

تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل يظهر به متظاهرون يهود من اصول...

ام الفحم - اصابة سائق انقلبت عليه جرافة ام الفحم - اصابة سائق انقلبت عليه جرافة 2019-07-05 | 09:31:38

اصيب سائق من ام الفحم باصابات صباح اليوم الجمعة بعد انقلاب جرافى عليه داخل سيارته...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وزير والأمن الداخلي أردان جلعاد يصل ام الفحم بلدية وسط حراسة مشددة وانتشار كبير الشرطةعائلة شهران اكسال قرية من فردوس تنقذ حياة مرضى تتبرع باعضاء ابنتهم عماد أبو شرخ دعاء اللد مصرع الام امام اولادها اطلاق نار ابنها يهذي باسمها التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية مشتبهان من كفر قاسم الضلوع جريمة قتل الشابة ماجده ابو جابر محمد القيق الصحفي عائلته يجتمع لاول مرة منذ اعتقاله مسيرة سياراة معلمي سياقة معلمو أزمة تستات شارع الشاطئ عرب يهود اضراب ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق نادي ليونز وزارة الصحة طلاب مدرسة راهبات مخلص فحوصات العين الكسول محل ملابس طعن شاب الطيبة اصابة متوسطة الشرطة اسعاف مستشفى تظاهرة منتجع الواحدة افطار محامين نقابة العرب وزيؤة القضاء شاكيد ايليت مصرع 95 مواطنا شخصا عربيا عرب حوادث حادث طرق قاتلة منذ بداية العام عامن 2015مصرع عامل سقط عن سلم في كنيون مجمع تجاري حيفا ورشة عمل شرطة اسعاف تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات مسيرة عيد الفطر تكبيرات كشفية ام الفحم مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com