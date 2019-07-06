سرقة, منزل, لعائلة, فحماوية, خلال, سفرهم, بخارج, البلاد,

بعد عودة عائلة فحماوية اليوم الى منزلهم بحي عين خالد بام الفحم تفاجئوا بسرقة المنزل خلال رحلتهم الاستجمامية في انطاليا التركية حيث سافروا يوم الاحد الماضي وعادوا صباح اليوم .

فقد تم سرقة مبلغ كبير من المال ومجوهرات بعد ان خلع اللص شباك المنزل ودخل الى غرفة النوم وسرق اموالا ومجوهرات .هذا وقد تم استدعاء الشرطة الى المكان وقامت بفتح تحقيق في حادثة السرقة .