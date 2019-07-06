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الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي



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يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي




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