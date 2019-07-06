كروس:, كريستيانو, رونالدو, أزعجني, كثيرًا,

قال النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، اليوم الجمعة، إن كريستيانو رونالدو زميله السابق ولاعب يوفنتوس الحالي، أزعجه أكثر من مرة.

واعتاد رونالدو إقامة حفلات شواء، حين كان يسكن مع كروس في نفس الحي بمدريد.وعن ذلك، قال لاعب المانشافت في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كان بإمكاني في الكثير من الأحيان، سماع احتفالات رونالدو في منزله، حيث كانت تستمر حتى أوقات متأخرة".وأضاف: "شواء كريستيانو كان الأكثر ضوضاءً.. في بعض الأحيان كان علينا أن نطلب منه خفض الصوت".وتحدث كروس أيضًا عن أهمية جروب "WhatsApp"، بالنسبة للاعبي ريال مدريد.وقال: "أي لاعب يغفو عن التدريب يُكتشف من خلال المجموعة".