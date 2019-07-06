السلطات, في, منطقة, جبل, طارق, تمدد, فترة, احتجاز, الناقلة, الإيرانية,

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كشفت متعقبات الكوكبات في وكالة ناسا لعلوم الفضاء عن خطر جديد يهدد كوكب الأرض، وهو...
نفى عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، تقديم حركة فتح أي ورقة مقترح...
نفى نجل القاضي العراقي رؤوف رشيد الذي حكم على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين...
هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، بالاستيلاء على ناقلة نفط...
أكد رئيس الوزراء اللبناني الاسبق فؤاد السنيورة رفض لبنان لصفقة القرن وتصفية...
اعتقلت السلطات المصرية، مساء أمس " الخميس"، علا، ابنة يوسف القرضاوي، الرئيس...
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سعي الأردن الدائم لتحقيق السلام الشامل في...
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية ، مساء الخميس...
أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يحتفظ بقبول لا بأس به...
بدأت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عملها كسفيرة للسعودية لدى الولايات...