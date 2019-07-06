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السلطات في منطقة جبل طارق تمدد فترة احتجاز الناقلة الإيرانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مددت المحكمة العليا في منطقة جبل طارق البريطانية فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" في المضيق لمدة أربعة عشر يوما بسبب محاولتها نقل النفط الخام إلى سوريا، انتهاكا للعقوبات المفروضة على دمشق. ووفق هيئة بنما البحرية، فإن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "غريس 1" التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية قرب جبل طارق، يوم أمس لم تكن مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية منذ من أيار/ مايو الماضي.

وكانت طهران قد هددت اليوم على لسان أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي بالرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف أي ناقلة نفط تابعة لها في الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة بشكل فوري. كما قدمت طهران شكوى مساء الخميس للسفير البريطاني في طهران لدى استدعائه إلى وزارة الخارجية معتبرة هذه الخطوة قرصنة.
وأعلن وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل أن الولايات المتحدة طلبت اعتراض ناقلة النفط.ورحبت واشنطن باحتجازها.
السلطات في منطقة جبل طارق تمدد فترة احتجاز الناقلة الإيرانية




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