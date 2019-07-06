بيرتس:, قوة, الردع, الاسرائيلية, تآكلت, في, عهد, حكم, اليمين,

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يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح...
فدعت بلدة جسر الزرقاء اليوم الجمعة بخبر وفاة الفتى علي جهاد عماش 16 عاما متأثرا...
طواقم الانقاذ تتوجه في هذه الفترة على وجه الخصوص الى المستجمين في البحر خاصة على...
تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل يظهر به متظاهرون يهود من اصول...
اصيب سائق من ام الفحم باصابات صباح اليوم الجمعة بعد انقلاب جرافى عليه داخل سيارته...
ألقت الشرطة القبض على مربية أطفال صغار تدعى كرميل معودا وعمرها خمسة وعشرون عامًا...
أكدت مصادر عائلية وفاة الشاب ضياء محمد رجائي أبو منشار (٢٣ عاما) من الخليل أثناء...
اليوم الجمعة، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار، باردا نسبياً خلال ساعات...
نظم مجلس كفركنا المحلي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة دورة لريادة الأعمال...
اسفر شجار عنيف مساء الخميس عن اصابة شاب بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن. الطواقم...