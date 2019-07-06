بالصور:تعرفوا, على, معرض"الأزياء, من, الخلف", في, "باليه, غاليريا"باريس,

انتو في باريس وبتعشقو الفن, النحت والأزياء؟ اذا زوروا معرض "الأزياء من الخلف" في "باليه غاليريا", باريس, اللي بيركز على اعمال لأهم مصممي الأزياء من ظهر الزي في عالم يهتم جدا بالمظاهر الامامية. التصميمات معروضة بين تماثيل النحات الفرنسي انطوان بورديل. المعرض مستمر حتى 17 تشرين الثاني.

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