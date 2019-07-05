أبو, مرزوق:, مؤشرات, مطمئنة, حول, المصالحة,

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نفى نجل القاضي العراقي رؤوف رشيد الذي حكم على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين...
هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، بالاستيلاء على ناقلة نفط...
أكد رئيس الوزراء اللبناني الاسبق فؤاد السنيورة رفض لبنان لصفقة القرن وتصفية...
اعتقلت السلطات المصرية، مساء أمس " الخميس"، علا، ابنة يوسف القرضاوي، الرئيس...
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سعي الأردن الدائم لتحقيق السلام الشامل في...
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية ، مساء الخميس...
أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يحتفظ بقبول لا بأس به...
بدأت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عملها كسفيرة للسعودية لدى الولايات...
لقي شخصان مصرعهما بانفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى البنايات وسط العاصمة...
أصبحت قصة هروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم...