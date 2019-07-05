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أبو مرزوق: مؤشرات مطمئنة حول المصالحة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 نفى عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، تقديم حركة فتح أي ورقة مقترح لحركته حول المصالحة، لكنه أكد أن هنالك جهدًا مصريًا لاستئنافها.



وعقّب أبو مرزوق، على تصريحات محمود العالول نائب رئيس حركة فتح حول المصالحة، مشيرا إلى أنها جيدة، ويجب أن يبنى عليها.


وأشار أبو مرزوق، إلى أن تصريحات العالول بحاجة لتطبيق عملي على الأرض، خاصة أن حركة فتح تقاطع أي حوارات أو لقاءات مع حركة حماس، "وهو عكس التوجه الذي يتحدث عنه العالول".


وأكد أن الفلسطينيين "بحاجة لتكريس حوارات المصالحة، من أجل الارتقاء بالهم الوطني، لكي يكون هما مشتركا دون أي مزايدات، أو خطابات لا تتعدى الأمر الواقع"، وفق ما نقل موقع (عربي 21).


وكان العالول، قال في تصريحات إذاعية سابقة، "إن حركته تنتظر نتائج التحركات المصرية في ملف المصالحة"، مشددا على أن الوضع الداخلي الفلسطيني يجب أن يظل تحت السيطرة وألا ينفلت، أسوة بالموقف الوطني الموحد من ورشة البحرين الاقتصادية التي عقدت قبل أيام.


وكشف أبو مرزوق، أن المصريين تقدموا بمقترح لوفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، خلال زيارة سابقة له للقاهرة، على استئناف حوارات المصالحة، إلا أن وفد حركة فتح طلب مشاورة الرئيس محمود عباس.


وأضاف، القيادي بحماس، أن وفد حركة فتح، بعد مشاورته الرئيس، قدم ملاحظات حول المقترح المصري، إلا أنه بالوقت ذاته، طمأن المصريين حولها".




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