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جسر الزرقاء تفجع بوفاة الفتى علي عماش 16 عاما متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاصة طائشة قبل 3 سنوات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فدعت بلدة جسر الزرقاء اليوم الجمعة بخبر وفاة الفتى علي جهاد عماش 16 عاما متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاصة طائشة قبل ثلاث سنوات .



الضحية كان جالساً لدى جيرانه يضحك ويلعب، واذا برصاص الغدر يطال البيت ويصيب الفتى علي.

اليوم تم اعلان وفاة الشاب متأثرا بجراحه .




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