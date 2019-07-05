جسر, الزرقاء, تفجع, بوفاة, الفتى, علي, عماش, 16, عاما, متأثرا, بجراحه, بعد, اصابته, برصاصة, طائشة, قبل, 3, سنوات,

الضحية كان جالساً لدى جيرانه يضحك ويلعب، واذا برصاص الغدر يطال البيت ويصيب الفتى علي.اليوم تم اعلان وفاة الشاب متأثرا بجراحه .

فدعت بلدة جسر الزرقاء اليوم الجمعة بخبر وفاة الفتى علي جهاد عماش 16 عاما متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاصة طائشة قبل ثلاث سنوات .

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