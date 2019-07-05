إيران, تهدد, باحتجاز, ناقلة, نفط, بريطانية,

هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، بالاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية، إذا استمرت الأخيرة باحتجاز ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق.

وطالب رضائي، بريطانيا، بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية، مضيفا "إذا لم يفرج عن ناقلة النفط فإنه من حقنا أن نقوم بخطوة مماثلة ضد ناقلة بريطانية".وقال رضائي، الذي شغل منصب قائد الحرس الثوري، "منذ انطلاق الثورة الإسلامية قبل 40 عاما، لم تبادر إيران الإسلامية بأي اعتداء، ولكنها لن تتردد أبدا بالرد على البلطجة".وكانت سلطات دولة جبل طارق احتجزت الناقلة التي تحمل النفط الخام من إيران إلى سوريا، بذريعة أن ذلك ينتهك العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري.