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احذروا قناديل البحر , لسعاتها ممكن ان تكون خطيرة وتسبب ضيق بالنفس وعوارض اخرى



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طواقم الانقاذ تتوجه في هذه الفترة على وجه الخصوص الى المستجمين في البحر خاصة على الشواطىء من عسقلان وصولا الى الاخخزيف وحيفا من انتشار قناديل البحر (الميدوسا)خاصة الكبيرة منها ؛حيث استلمت بلاغات في منطقة حيفا في الايام الاخيرة عن تواجدها في تلك المنطقة .



هذا ونقل في موسم السباحة الماضي اشخاص لتلقي العلاج في المستشفى اثر تعرضهم للسعات من قنديل البحر.

وتؤكد مصادر في معهد البحار وتجمعات المياه ان هناك نوعية من قنديل البحر وهي كبيرة الحجم؛ تنتشر هذه الفترة بالذات بين شواطىء عسقلان والاخزيف .




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