ابنة, القرضاوي, تعلن, إضرابها, عن, الطعام, بعد, اعتقالها, من, قبل, السلطات, المصرية,

اعتقلت السلطات المصرية، مساء أمس " الخميس"، علا، ابنة يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد ساعات على إطلاق سراحها يوم الأربعاء الماضي.

وقالت بوابة الأهرام في تقرير أن "نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة قررت حبس علا القرضاوي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها، وتواجه اتهامات بالانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وذلك من داخل محبسها".وأضاف التقرير: "كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة."من جهته قال عبدالرحمن يوسف، شقيق علا، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، (تويتر): "الإخوة الكرام.. الخبر صحيح.. السيدة علا القرضاوي وجهت لها تهمة (استغلال علاقاتها داخل السجن) رغم أنها في حبس انفرادي منذ عامين.. وعلى هذا الأساس احتجزت مرة أخرى.. (السيدة علا بدأت إضرابا عن الطعام)".