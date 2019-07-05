ابنة, القرضاوي, تعلن, إضرابها, عن, الطعام, بعد, اعتقالها, من, قبل, السلطات, المصرية,

كلمات متعلقةابنة, القرضاوي, تعلن, إضرابها, عن, الطعام, بعد, اعتقالها, من, قبل, السلطات, المصرية,
اعتقلت السلطات المصرية، مساء أمس " الخميس"، علا، ابنة يوسف القرضاوي، الرئيس...
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سعي الأردن الدائم لتحقيق السلام الشامل في...
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية ، مساء الخميس...
أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يحتفظ بقبول لا بأس به...
بدأت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عملها كسفيرة للسعودية لدى الولايات...
لقي شخصان مصرعهما بانفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى البنايات وسط العاصمة...
أصبحت قصة هروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم...
واجهت تطبيقات فيسبوك، امس مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات...
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق تهديدات، وذلك بعد إعلان طهران عن...
قال رئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الاربعاء ان إسرائيل تريد ان يعود...