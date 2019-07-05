تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل يظهر به متظاهرون يهود من اصول إثيوبية وهم يهتفون بكلمات داعمة لفلسطين ويرددون معا "الحرية لفلسطين"، وذلك خلال مواجهات مع القوات في " تل أبيب".

وتخلل المقطع الصوتي صيحات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية مثل "الله أكبر" و"فلسطين حرة"وغير من الهتافات.وتستمر الاحتجاجات العنيفة من قبل المتظاهرين اليهود من أصول إثيوبية إثر مقتل شاب من اصل إثيوبي على يد شرطي إسرائيلي .وتتواصل المظاهرات وترافقها عمليات تكسير واسعة النطاق نفذها الإثيوبيون ، حيث طالت سيارات الشرطة.