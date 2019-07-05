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رانيا يوسف بفستان احمر مثير..



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة لها، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بفستان أحمر قصير مثير للجدل.




وقد تفاعل إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك المصري السابق، مع صور رانيا يوسف حيث غازلها “كومنت صامت”، ما جعل رانيا يوسف ترد عليه بحزم قائلة: “بلوك”.

 
ورد إبراهيم سعيد في تعليق آخر على أحد الأشخاص عن سر اهتمامه بالأمر قائلا: “بهزر والله وبعاكس في نفس ذات الوقت.. الجمال حلو برضه، وبحب الثقة في النفس”.




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