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ريال مدريد ينتظر مساعدة بوجبا لتحقيق حلم زيدان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد ينتظر مساعدة الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، من أجل حسم انتقاله إلى ملعب سانتياجو برنابيو في الصيف الحالي.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة الملكي تعمل على ضم بوجبا لتحقيق حلم المدرب زين الدين زيدان في الميركاتو، ولكن تريد حسم الصفقة دون تهور في المقابل المادي الذي سيتم دفعه.


ويريد مانشستر يونايتد الحصول على 170 مليون يورو، مقابل التخلي عن بوجبا، لكن ريال مدريد ينتظر مساعدة اللاعب، لتقليل رسوم الصفقة إلى 150 مليون يورو.


ولم ينضم بوجبا إلى تدريبات الشياطين الحمر، مطلع الشهر الجاري، بعدما حصل على إذن من النادي، ولكن يجب أن يكون النجم الفرنسي متواجدًا مع زملائه، الإثنين المقبل، للمشاركة في الوديات.


وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا سيطلب من مدربه سولسكاير، السماح له بالرحيل، ولكن إدارة اليونايتد ترى أن اللاعب خارج الميركاتو، وهو ما سيدفع النجم الفرنسي، لتقديم طلب نقل بشكل رسمي.


وينتظر الريال، تقديم بوجبا لطلب النقل من اليونايتد، وهو ما سيجعل النادي الإنجليزي أمام خيار واحد فقط بالميركاتو، وهو التفاوض بشأن الصفقة.


وأكدت الصحيفة أن عملية بيع بوجبا معقدة، وسبق أن قدم الريال، 80 مليون يورو بالإضافة إلى جاريث بيل أو إيسكو لضم النجم الفرنسي، إلا أن إدارة الشياطين الحمر رفضت العرض.


كما سبق وقدم يوفنتوس 70 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين مثل باولو ديبالا وأليكس ساندرو وبليز ماتويدي لإقناع اليونايتد بالتخلي عن بوجبا، ولكن العرض قوبل بالرفض أيضًا.




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