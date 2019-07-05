تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-05 12:03:48 احذروا قناديل البحر , لسعاتها ممكن ان تكون خطيرة وتسبب ضيق بالنفس وعوارض اخرى |  2019-07-05 11:50:26 ابنة القرضاوي تعلن إضرابها عن الطعام بعد اعتقالها من قبل السلطات المصرية |  2019-07-05 11:50:26 ابنة القرضاوي تعلن إضرابها عن الطعام بعد اعتقالها من قبل السلطات المصرية |  2019-07-05 11:00:30 فيديو -خلال مواجهات مع قوات الشرطة في تل أبيب .. إثيوبيون يهتفون "الحرية لفلسطين" |  2019-07-05 09:31:38 ام الفحم - اصابة سائق انقلبت عليه جرافة |  2019-07-05 08:42:02 مشاهد قاسية - اعتقال مربية أطفال رُضع بشبهة التنكيل بهم والاعتداء عليهم في حضانة بروش هعاين |  2019-07-05 08:33:19 جواز سفر نيمار يقف في وجه انتقاله إلى برشلونة |  2019-07-05 08:30:40 الأردن: لا سلام دون قيام دولة فلسطين |  2019-07-05 08:29:48 وفاة شاب من الخليل خلال شهر العسل في تركيا |  2019-07-05 05:23:16 حماس: المقاومة تزداد قوة والمرحلة القادمة توسيع دائرة الاشتباك |  2019-07-05 05:21:45 اجواء صيفية حارة |  2019-07-04 23:00:25 مجلس كفركنا يتوج دورة ماراثون ريادة الأعمال والمبادرات للشباب |  2019-07-04 22:56:32 شجار عنيف يسفر عن اصابة شاب بجراح خطيرة في قلنسوة |  2019-07-04 22:38:31 عرعرة: اصابة شاب باطلاق نار وحالته متوسطه |  2019-07-04 22:33:34 اصابة سيدة وابنتها باطلاق نار في شعب |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جراحة تعيد وظائف اليد والذراع للمصابين بالشلل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أمل جديد للمصابين بالشلل الكامل تقريبا بأن يتمكنوا من القيام بعدة مهام ووظائف يومية مثل تناول الطعام بأنفسهم، وتنظيف أسنانهم بواسطة الفرشاة، والكتابة واستخدام أدوات المكياج.



فقد نجح جراحون أستراليون في استعادة وظائف اليدين والذراعين للمصابين بـالشلل الرباعي، المعروف بشلل الأطراف العلوية والسفلية، بواسطة عملية جراحية عصبية رائدة أعادت الحركة إلى المرفقين واليدين.


وفي العملية الجراحية الدقيقة، نجح الجراحون الأستراليون بربط الأعصاب في العضلات السليمة الموجودة أعلى من إصابة العمود الفقري، بالأعصاب المرتبطة بالعضلات المشلولة تحته، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.


وعملت الأعصاب السليمة بعد ذلك على "إعادة تنشيط" العضلات المشلولة سابقا لدى المصابين بالشلل الرباعي، حيث تمكن الشباب المصابون بالشلل من تحريك أذرعهم وفتح وإغلاق أيديهم والتقاط الأشياء بعد عامين من العلاج الطبيعي، وبالتالي فقد أصبحوا قادرين حاليا على إطعام أنفسهم وتنظيف أسنانهم والكتابة واستخدام أدوات المكياج والتعامل معها.


ووفقا لدراسة، نشرت في دورية "ذي لانسيت" هي الأكبر من نوعها، وصف الباحثون الإنجاز بأنه "تقدم كبير" في استعادة وظيفة اليد والذراع.



وأشارت الدراسة إلى أنه تم إجراء 59 عملية نقل للأعصاب في 16 شخصا، بلغ متوسط أعمارهم حوالي 27 عاما، تعرضوا لحوادث مختلفة، معظمها حوادث سيارات أو حوادث رياضية، وأصيبوا بتلف في النخاع الشوكي في الرقبة وذلك قبل أقل من 18 شهرا من الجراحة.


وشملت العمليات الجراحية هذه، على الأقل بالنسبة إلى 10 مرضى، عمليتي نقل واحدة للأعصاب والثانية للأوتار، فأدى ربط الأعصاب السليمة مع التالفة إلى جعل حركتهم أكثر طبيعية ودقة، فيما استعادوا قوة عضلاتهم جراء عمليات نقل الأوتار، وازدادت قوة بالعلاج الطبيعي.


وقالت قائدة فريق البحث في أوستن هيلث في ملبورن، ناتاشا فان زيل "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الشلل النصفي، فإن تحسين وظيفة اليد هو الهدف الأكثر أهمية".


وأضافت ناتاشا أنها تعتقد أن جراحة نقل الأعصاب توفر خيارا جديدا مثيرا، مما يوفر للأفراد المصابين بالشلل إمكانية استعادة وظائف الذراع واليد لأداء المهام اليومية، ومنحهم استقلالية أكبر وقدرة على المشاركة بسهولة أكبر في حياة الأسرة والعمل، مشيرة إلى أن الدراسة أظهرت أيضا أن عمليات نقل الأعصاب يمكن دمجها بنجاح مع تقنيات نقل الأوتار التقليدية لزيادة الفائدة إلى أقصى حد.


وأوضحت أنه "عندما استعاد المرضى القدرة على المد والقبض ضمن وظائف اليد باستخدام عمليات نقل الأعصاب في يد ونقل الأوتار من جهة أخرى، كان المشاركون يفيدون باستمرار عن إعجابهم بكلتا اليدين لأسباب مختلفة".


وبحسب الدراسة فإن عملية نقل الأعصاب، التي تسمح بتنشيط مباشر للعضلة المشلولة، يمكن أن تنشط أكثر من عضلة واحدة، مما يؤدي إلى وقت أسرع للشفاء.


لكن الشرط الأساسي على ما يبدو للحصول على نتيجة جيدة هو تنفيذ العملية في فترة تتراوح بين 6 شهور و12 شهرا من الإصابة بالشلل، ويمكن أن يستغرق الأمر أشهر عدة حتى يحدث نمو العصب في العضلات المشلولة.




كلمات متعلقة

جراحة, تعيد, وظائف, اليد, والذراع, للمصابين, بالشلل,

تابعونــا

تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة 2019-07-05 | 08:31:29

إذا كنت ممن يحرصون على صحتهم، لأجل وقاية جسمك من الأمراض، فإن الطعام الذي تأكله...

7 أنشطة تعزز صحتك في الصيف 7 أنشطة تعزز صحتك في الصيف 2019-07-04 | 13:39:02

خلال أيام الصيف، حيث درجات الحرارة المرتفعة وساعات النهار الطويلة، يصاب الأشخاص...

التدخين .. هل يصيبك بالعمى؟ التدخين .. هل يصيبك بالعمى؟ 2019-07-04 | 11:50:01

حذر اطباء من المملكة المتحدة حول ارتباط التدخين في زيادة نسبة عدم الرؤيا يدرك...

مشروب يومي للتخلص من دهون البطن بسرعة مشروب يومي للتخلص من دهون البطن بسرعة 2019-07-04 | 10:00:40

يعتمد الراغبون في خسارة الوزن طرقا عديدة بينها حظر بعض المواد الغذائية من...

نقص هذه المواد يجعل جسمك فريسه للحر وأمراض الصيف نقص هذه المواد يجعل جسمك فريسه للحر وأمراض الصيف 2019-07-03 | 20:53:11

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن هناك علاقة قوية...

لماذا تحتاج الحوامل إلى تناول فيتامين "د"؟ لماذا تحتاج الحوامل إلى تناول فيتامين "د"؟ 2019-07-03 | 16:00:19

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال المولودين بمستويات منخفضة من فيتامين "د"، معرضون لخطر...

تحذير… تجنّبوا تشغيل المروحة الهوائية أثناء النوم! تحذير… تجنّبوا تشغيل المروحة الهوائية أثناء النوم! 2019-07-03 | 14:15:01

كشف خبير في عادات النوم أن تشغيل المروحة الهوائية أثناء الخلود في سبات عميق يمكن...

لأول مرة.. أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة لأول مرة.. أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة 2019-07-03 | 10:29:40

تمكن باحثون أميركيون، من إحراز تقدم علمي مهم في التصدي لفيروس نقص المناعة...

10 أمراض "غريبة" تنقلها الحيوانات إلى البشر 10 أمراض "غريبة" تنقلها الحيوانات إلى البشر 2019-07-02 | 21:35:21

يجهل عدد من الأشخاص الخطورة التي تشكلها بعض الحيوانات على حياتهم، على اعتبار أنها...

بشرى لمرضى الخرف.. أدوية الكوليسترول تفيدكم! بشرى لمرضى الخرف.. أدوية الكوليسترول تفيدكم! 2019-07-02 | 17:42:19

أفادت دراسة سويدية حديثة بأن العقاقير الخافضة للكولسترول، التي يطلق عليها أدوية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس تظاهرة مبنى الكنيست امام معلمو السياقة عرب ويهود اضراب ممتحني السياقة القدس احتراق سيارة شفاعمرو النيران المركبة الشرطة تحقق ابراهيم يوسف دبورية حادث عمل في مصنع قرية متأثرا بجراحه اصاباته الرينة اطلاق نار الشرطة الناصرة اضرار دون اصابات بيت اتجاه مجهولون4 قتلى حوادث الطرق اليوم الثلاثاء مصرع شوارع البلاد شابين الهزيل مدينة رهط مسيرة عيد الفطر السعيد قرية الرينة مشاركة واسعة علي سلام رئيس اعتقالات الناصرة مصرع شخص سقط ارتفاع من النفق بين اكسال مدينة الناصرة قرية اسعاف شرطة انفجار عملية عبوة ناسفة القدس اصابات امر حظر نشر شرطة اصدار احباط عملية تهريب مخدرات من الجنوب للمركز اعتقالات عرب بير هداج النقبالسفر الى تونس ارهاب يهود مواطنين عدم مناشدة عمليات لاغ بعومر احتفالات مكافحة الارهاب تسرب مواد خطرة مصنع يوكنعام استنفار القوات الخاصة وكر مخدرات قرية البقيعة اعداد تجهيز كمية اعتقال شاب الشرطة اصطدام سيارة حصان قرب صفورية 4 اصابات حادث طرق مروع شاب مستشفى شارع الناصرة 79
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com