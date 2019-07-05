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انقلاب جرافة على سيارة واصابة سائقها في ام الفحم



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انقلاب جرافة على سيارة واصابة سائقها في ام الفحم




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