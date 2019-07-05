ام الفحم - اصابة سائق انقلبت عليه جرافة

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طواقم الانقاذ تتوجه في هذه الفترة على وجه الخصوص الى المستجمين في البحر خاصة على...
تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل يظهر به متظاهرون يهود من اصول...
ألقت الشرطة القبض على مربية أطفال صغار تدعى كرميل معودا وعمرها خمسة وعشرون عامًا...
أكدت مصادر عائلية وفاة الشاب ضياء محمد رجائي أبو منشار (٢٣ عاما) من الخليل أثناء...
اليوم الجمعة، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار، باردا نسبياً خلال ساعات...
نظم مجلس كفركنا المحلي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة دورة لريادة الأعمال...
اسفر شجار عنيف مساء الخميس عن اصابة شاب بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن. الطواقم...
نقلت الطواقم الطبية مساء اليوم الخميس شاب بالعشرينيات من عمره الى مستشفى هيلل...
تعرضت سيدة وابنتها مساء اليوم الخميس لاطلاق نار في بلدة شعب مما ادى الى اصابتهما...
تناولت الجلسة الهامة لعنقود النقب الشرقي اليوم الخميس (4.7.2019) قضايا العمل ودعم...