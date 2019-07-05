ام الفحم - اصابة سائق انقلبت عليه جرافة

اصيب سائق من ام الفحم باصابات صباح اليوم الجمعة بعد انقلاب جرافى عليه داخل سيارته الخصوصية على الشارع الرئيسي في المدينة .

وافيد ان السائق تم نقله الى مستشفى هعيمك في العغولة وحالته خطيرة , حيث تم تخليصه من داخل السيارة بعد ان علق داخلها .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.