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ام الفحم - اصابة سائق انقلبت عليه جرافة



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اصيب سائق من ام الفحم باصابات صباح اليوم الجمعة بعد انقلاب جرافى عليه داخل سيارته الخصوصية على الشارع الرئيسي في المدينة .


وافيد ان السائق تم نقله الى مستشفى هعيمك في العغولة وحالته خطيرة , حيث تم تخليصه من داخل السيارة بعد ان علق داخلها .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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