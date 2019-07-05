مشاهد قاسية - اعتقال مربية أطفال رُضع بشبهة التنكيل بهم والاعتداء عليهم في حضانة بروش هعاين

ألقت الشرطة القبض على مربية أطفال صغار تدعى كرميل معودا وعمرها خمسة وعشرون عامًا من مدينة روش هعاين للاشتباه فيها بالاعتداء على أطفال رُضع في حضانة بمنزلها.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بشبهة العنف في روضة الأطفال حيث جاء في البلاغ أن المشتبه فيها قامت بضرب أطفال ترعاهم في حضانة بمنزلها في عدة مناسبات. وتم استدعاء المشتبه فيها للتحقيق في قسم شرطة روش هعاين وتم إيقافها على ذمة التحقيق.وقدمت النيابة العامة تصريح مدع عام ضد كرميل معودا بشبهة إساءة معاملة أطفال صغار والاعتداء عليهم في حضانة بمنزلها في محكمة الصلح في بيتاح تكفا . وتم إطلاق سراحها، تحت الإقامة الجبرية.ويظهر في شريط مصور قيام المشتبه فيها بربط أحد الأطفال، وفي حالات أخرى قيامها بإطعامهم القيء.كما كشفت كاميرات المراقبة الأمنية عن سلسلة من الإساءات التي ارتكبتها في حق الأطفال الصغار. حيث تم ربط أحد الأطفال إلى كرسي وضربه وسحبه بشدة حتى سقط من الكرسي إلى الأرض ويداه مقيدتان خلفه.