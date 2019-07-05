جهاز, أمن, مطار, بيروت, يرد, على, نانسي, عجرم,

رد جهاز أمن مطار بيروت على رسالة الفنانة ​نانسي عجرم​ وغضبها، بسبب توقفها مطولاً صباح اليوم في زحمة شديدة خصوصاً إن طفلتها ليا كانت بين ذراعيها.

وصرّح ​جهاز أمن المطار​ في بيان أنه : “يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح ما يلي: ان الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة وبمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الاجهزة الامنية في المطار وخصوصا جهاز الامن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية وحرفية”.وأضاف : “إن ما صدر عن مرور إحدى الفنانات وانتظارها لساعات طويلة غير صحيح لأن كاميرات المراقبة رصدت الفنانة التي وصلت إلى قاعة الوصول في الساعة 23,29، وتم ختم جواز سفرها في الساعة 23,41، اذ ان انتظارها لم يتجاوز 12 دقيقة”.ودعت قيادة جهاز أمن المطار المواطنين “التحلي بالصبر، فمطار بيروت الدولي يستوعب تسعة ملايين مسافر سنويا، ويترافق ذلك مع أعمال التحديث