جهاز, أمن, مطار, بيروت, يرد, على, نانسي, عجرم,

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نشرت الفنانة نانسي عجرم، فجر اليوم، مقطع فيديو على حسابها عبر "تويتر"، من مطار...
بعد ان خطف الانظار خلال مشاركته في برنامج The Voice Kids عام 2016 صدم السوري زين عبيد...
انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من التقاري التي تفيد ان كل من الفنان المصري...
احتلفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مع أصدقائها بشفائها بعد أن تعرضت لأزمة صحية...
قالت مواقع فنية لبنانية أن الفنان وائل كفوري يعتزم تقديم دعوى عبر القضاء...
أكدت النجمة اللبنانية، إليسا، أن شخصيتها نمت قبل عصر مواقع التواصل الاجتماعي،...
بعد ان وجهت الممثلة السورية شكران مرتجى رسالة حول التنمر، وبعد أن شاركت إحدى...
أثارت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، أنجيلا بشارة جدلاً كبيراً على...
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري قصي خولي برفقة، من...
نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام ” صورة...