تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-05 08:42:02 مشاهد قاسية - اعتقال مربية أطفال رُضع بشبهة التنكيل بهم والاعتداء عليهم في حضانة بروش هعاين |  2019-07-05 08:33:19 جواز سفر نيمار يقف في وجه انتقاله إلى برشلونة |  2019-07-05 08:30:40 الأردن: لا سلام دون قيام دولة فلسطين |  2019-07-05 08:29:48 وفاة شاب من الخليل خلال شهر العسل في تركيا |  2019-07-05 05:23:16 حماس: المقاومة تزداد قوة والمرحلة القادمة توسيع دائرة الاشتباك |  2019-07-05 05:21:45 اجواء صيفية حارة |  2019-07-04 23:00:25 مجلس كفركنا يتوج دورة ماراثون ريادة الأعمال والمبادرات للشباب |  2019-07-04 22:56:32 شجار عنيف يسفر عن اصابة شاب بجراح خطيرة في قلنسوة |  2019-07-04 22:38:31 عرعرة: اصابة شاب باطلاق نار وحالته متوسطه |  2019-07-04 22:33:34 اصابة سيدة وابنتها باطلاق نار في شعب |  2019-07-04 20:24:45 يوفنتوس يعلن عودة بوفون رسميا |  2019-07-04 20:17:23 المحامي زكي كمال لـ "الصنارة": الحروب القادمة ستكون حروباً تكنولوجية ومعلوماتية وسايبرانية |  2019-07-04 20:00:06 العودة Come Back |  2019-07-04 18:27:35 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في الفريديس |  2019-07-04 18:20:07 رئيس مجلس محلي كفرمندا:يتضح من رد النيابة العامة لمحكمة العدل العليا هشاشة الاتهامات وتنبئ بانتصار للحق |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دعابة بريئة لطفل تتسبب في إخلاء طائرة "فيديو"



  |     |   اضافة تعليق



دعابة بريئة لطفل تتسبب في إخلاء طائرة "فيديو"




كلمات متعلقة

دعابة, بريئة, لطفل, تتسبب, في, إخلاء, طائرة, "فيديو",

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وزارة التربية التعليم مديرة معلمة عربيتان تحريض ضد الجنود الجيش الاسرائيلي ممرض لعق نصراوي الناصرة اتهام مستشفى العئالة المقدسة شابة مريضة اعمال مشينة بقايا جثة اشلاء حرش منطقة وعر جبل الجليل الاعلى الشرطة تشخيص هوية الجثة سبب الوفاةأيمن رحمن حلبي يركا مصرع وفاة متأثرا جراحه جراء حريق شب في منزله قبل اسبوعين ايلانة زيداني مديرة ابو الرمان مدرسة طمرة تعيين فوز مناقصة مدينة ابتدائية مصرع شاب هلال غنايم سخنين اطلاق نار جريمة قتل ستاد الدوحة شرطة اسعاف الضريبة النائية تقليصات المنح الضريبية اغلاق شوارع القدس نهاريا عكا تظاهرات مفارق شارع عكا المكر اغلاق اعادة فتح حريق اعشاب دخان كثيف حركة سير اطفاء منطقة مفتوحة صور شهداء عرابة ازالة قرية مدخل مجهولون مجلس اصحابالقامةالتوقيت الصيفي بدء العمر بموجب العام 2017 تاريخ موافق يوم جمعة المغار شجرة الميلاد اضاءة احتفال مسيرة كشفية المتابعة لجنة انتخابات رئاسة تصويت توتر الناصرة انتخاب رئيس جديد انتخاب محمد بركة رئيسا جديدا للجنة المتابعة أحمد دوابشة دوما قرية عائلته مستوطنين حرق عائلته بيته السفر الى عمرة مناسك اداء مكة المكرمة السعوديةالطيرة عبوات حارقة القاء شارع 6 شاباك الشرطة لائحة اتهام تصنيع سلاح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com