جواز, سفر, نيمار, يقف, في, وجه, انتقاله, إلى, برشلونة,

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أزمة جديدة تحول دون انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وقالت الصحيفة إن نيمار لا يمتلك جواز سفر أوروبي، كما أن برشلونة لا يحق له امتلاك أكثر من 3 لاعبين بجواز سفر أجنبي.وكان اللاعب البالغ 27 عاما، قد قدم طلبا للحصول على الجنسية الإسبانية، حينما انضم للنادي الكتالوني في 2013 وكان من المفترض أن يحصل عليها في سبتمبر 2017، إلا أن رحيله لباريس سان جيرمان أفسد الأمر.