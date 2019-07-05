تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-05 08:42:02 مشاهد قاسية - اعتقال مربية أطفال رُضع بشبهة التنكيل بهم والاعتداء عليهم في حضانة بروش هعاين |  2019-07-05 08:33:19 جواز سفر نيمار يقف في وجه انتقاله إلى برشلونة |  2019-07-05 08:30:40 الأردن: لا سلام دون قيام دولة فلسطين |  2019-07-05 08:29:48 وفاة شاب من الخليل خلال شهر العسل في تركيا |  2019-07-05 05:23:16 حماس: المقاومة تزداد قوة والمرحلة القادمة توسيع دائرة الاشتباك |  2019-07-05 05:21:45 اجواء صيفية حارة |  2019-07-04 23:00:25 مجلس كفركنا يتوج دورة ماراثون ريادة الأعمال والمبادرات للشباب |  2019-07-04 22:56:32 شجار عنيف يسفر عن اصابة شاب بجراح خطيرة في قلنسوة |  2019-07-04 22:38:31 عرعرة: اصابة شاب باطلاق نار وحالته متوسطه |  2019-07-04 22:33:34 اصابة سيدة وابنتها باطلاق نار في شعب |  2019-07-04 20:24:45 يوفنتوس يعلن عودة بوفون رسميا |  2019-07-04 20:17:23 المحامي زكي كمال لـ "الصنارة": الحروب القادمة ستكون حروباً تكنولوجية ومعلوماتية وسايبرانية |  2019-07-04 20:00:06 العودة Come Back |  2019-07-04 18:27:35 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في الفريديس |  2019-07-04 18:20:07 رئيس مجلس محلي كفرمندا:يتضح من رد النيابة العامة لمحكمة العدل العليا هشاشة الاتهامات وتنبئ بانتصار للحق |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خلل فيسبوك يكشف سراً خطيراً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قدم العطل الذي ضرب منصات "فيسبوك" أمس نظرة على طريقة عمل الذكاء الاصطناعي في المنصة مع الصور. وتبدو الطريقة غريبة بعض الشيء وتكشف كيف ترى الآلات صورنا المعقدة بأشكال أكثر تبسيطاً. 



وتعطلت تطبيقات فيسبوك ما جعل الصور تختفي وتظهر مكانها مساحات بيضاء مع كتابات زرقاء.


وتظهر في النصوص عبارات مثل "الصورة قد تحتوي على: أشخاص يبتسمون، ناس يرقصون، وزفاف" أو عبارة "صورة قد تحتوي على: قطة".


ويستخدم "فيسبوك" التعلم الآلي "لقراءة" الصور بهذه الطريقة منذ أبريل/نيسان 2016 على الأقل، والمشروع جزء كبير من جهود الشركة في توظيف الذكاء الاصطناعي ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. ويتم استخدام هذه العلامات لوصف الصور ومقاطع الفيديو للمستخدمين من ذوي الإعاقات البصرية.


الأمر غير الواضح هو ما إذا كان "فيسبوك" يستخدم هذه المعلومات أيضاً لاستهداف المستخدمين بالإعلانات. 


يقول موقع "ذا فيردج" التقني إن هناك الكثير من البيانات حول حياة المستخدمين التي قد يحمونها من الموقع الأزرق والموجودة في هذه الصور، سواء تعلّق الأمر بحيوان أليف، أو هواية، أو أين تحبون الذهاب في إجازة، أو غيرها.




كلمات متعلقة

خلل, فيسبوك, يكشف, سراً, خطيراً,

تابعونــا

تعرفوا على X6 الجديدة من "بي إم دبليو" تعرفوا على X6 الجديدة من "بي إم دبليو" 2019-07-03 | 16:00:40

بدأت "بي إم دبليو" باختبار سيارة X6 الجديدة، التي ستكون واحدة من أكثر سيارات الدفع...

غوغل تستعد لتجربة "الإنترنت الطائر" في كينيا غوغل تستعد لتجربة "الإنترنت الطائر" في كينيا 2019-07-03 | 10:30:42

ذكرت تقارير صحفية، أن شركة "غوغل" تستعد لإطلاق أول تجربة تجارية لمنطاد يوفر خدمة...

اختبار بسيط يكشف مدى إدمانك على الهاتف الذكي اختبار بسيط يكشف مدى إدمانك على الهاتف الذكي 2019-07-03 | 09:19:13

تشير الكثير من التقارير إلى أن المستخدم الواحد يفحص هاتفه الذكي في المتوسط كل 12...

تحديث "واتس آب" يحمل مفاجآت رائعة لمستخدميه! تحديث "واتس آب" يحمل مفاجآت رائعة لمستخدميه! 2019-07-02 | 14:50:19

يخطط "واتس آب" لإطلاق تحديثات مثيرة يمكن أن تغير تجربة استخدام تطبيق المراسلة...

سامسونغ تعلن عن "نوت 10".. وتغيير على طريقة أبل سامسونغ تعلن عن "نوت 10".. وتغيير على طريقة أبل 2019-07-02 | 12:55:02

أعلنت شركة سامسونغ، أنها ستكشف عن هاتف جديد، في السابع من أغسطس المقبل، بمدينة...

"شيفروليه" تبيع سيارة رياضية بسعر خيالي! "شيفروليه" تبيع سيارة رياضية بسعر خيالي! 2019-07-02 | 11:35:04

تمكنت دار Barrett-Jackson للمزادات من بيع سيارة Chevrolet Corvette C7 بسعر خيالي بلغ مليونين و700...

جبنة الحمير الصربية تغزو الأسواق !!!! جبنة الحمير الصربية تغزو الأسواق !!!! 2019-07-02 | 09:32:52

غزا جبن الحمير الصربي الفريد من نوعه الأسواق ليصل سعر الكيلوغرام الواحد منه ألف...

رجل شجاع ينقذ غزالة من الغرق! (فيديو) رجل شجاع ينقذ غزالة من الغرق! (فيديو) 2019-07-01 | 16:03:02

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جذب اهتمام رواد الإنترنت، لتصويره حدثا...

أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم 2019-07-01 | 12:30:50

تشهد العاصمة الإماراتية أبو ظبي موعدا في نهاية عام 2020 مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية...

سجن يمنح نزلاءه إجازات في حال إلتزموا بهذه القواعد سجن يمنح نزلاءه إجازات في حال إلتزموا بهذه القواعد 2019-07-01 | 11:30:14

يمنح سجن في توتنغهام ب​بريطانيا​ تجربة فريدة من نوعها لنزلائه، وذلك عبر "إجازات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وجدان جريمة قتل الطالبة كسرى سميع مظاهرة مشاركة واسعة قرية مجدال هعيمك حادث طرق علق بين شاحنة حائط توفي مصرع سائق فتاة قاصر من الرينة استهد استشهاد تبكي علي امي تصريح مدعي اعتقالحرق سيارات خسائر دون اصابات عكا اطفاء قوات بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اورباباريسجيرمانمانشسترسيتي.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشرطقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض شاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته القدس عبوة ناسفة حقيبة اعتقال تفجير احباط فلسطيني الشرطة الاسعاف اسرائيل مدينة الشيخ ناصر دراوشة فيديو قاصر فتاة الناصرة سيارة نشر استنكار طعن فلسطيني شرقي القدس مستوطنة ادم تنفيذ عملية اطلاق النار التحقيق مع مدير مكتب ناصرتي بشبهة محاولة الاعتداء على عضو البلدية شريف زعبي‎كرم مشعور يقود هرتسليا فوز اوروبي ابناء مكابي الناصرة اللاعب مكابي تل ابيب كرة سلة دوري تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية شعبية عرابة تظاهرة رفع شعارات الحركة الاسلامية نصرة قرية اللجنة احتراق محل . اراجيل معسل سجائر روتانا مدينة عرابة خسائر جسيمة تماس كهربائي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com