خلل, فيسبوك, يكشف, سراً, خطيراً,

قدم العطل الذي ضرب منصات "فيسبوك" أمس نظرة على طريقة عمل الذكاء الاصطناعي في المنصة مع الصور. وتبدو الطريقة غريبة بعض الشيء وتكشف كيف ترى الآلات صورنا المعقدة بأشكال أكثر تبسيطاً.

وتعطلت تطبيقات فيسبوك ما جعل الصور تختفي وتظهر مكانها مساحات بيضاء مع كتابات زرقاء.وتظهر في النصوص عبارات مثل "الصورة قد تحتوي على: أشخاص يبتسمون، ناس يرقصون، وزفاف" أو عبارة "صورة قد تحتوي على: قطة".ويستخدم "فيسبوك" التعلم الآلي "لقراءة" الصور بهذه الطريقة منذ أبريل/نيسان 2016 على الأقل، والمشروع جزء كبير من جهود الشركة في توظيف الذكاء الاصطناعي ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. ويتم استخدام هذه العلامات لوصف الصور ومقاطع الفيديو للمستخدمين من ذوي الإعاقات البصرية.الأمر غير الواضح هو ما إذا كان "فيسبوك" يستخدم هذه المعلومات أيضاً لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.يقول موقع "ذا فيردج" التقني إن هناك الكثير من البيانات حول حياة المستخدمين التي قد يحمونها من الموقع الأزرق والموجودة في هذه الصور، سواء تعلّق الأمر بحيوان أليف، أو هواية، أو أين تحبون الذهاب في إجازة، أو غيرها.