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وفاة شاب من الخليل خلال شهر العسل في تركيا



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 أكدت مصادر عائلية وفاة الشاب ضياء محمد رجائي أبو منشار (٢٣ عاما) من الخليل أثناء تواجده في تركيا برفقة زوجته لقضاء شهر العسل.




وبحسب المصادر حدثت الوفاة نتيجة تعرض الشاب لجلطة قلبية مفاجئة.




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