وفاة, شاب, من, الخليل, خلال, شهر, العسل, في, تركيا,

أكدت مصادر عائلية وفاة الشاب ضياء محمد رجائي أبو منشار (٢٣ عاما) من الخليل أثناء تواجده في تركيا برفقة زوجته لقضاء شهر العسل.

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