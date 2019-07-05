وفاة, شاب, من, الخليل, خلال, شهر, العسل, في, تركيا,

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ألقت الشرطة القبض على مربية أطفال صغار تدعى كرميل معودا وعمرها خمسة وعشرون عامًا...
اليوم الجمعة، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار، باردا نسبياً خلال ساعات...
نظم مجلس كفركنا المحلي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة دورة لريادة الأعمال...
اسفر شجار عنيف مساء الخميس عن اصابة شاب بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن. الطواقم...
نقلت الطواقم الطبية مساء اليوم الخميس شاب بالعشرينيات من عمره الى مستشفى هيلل...
تعرضت سيدة وابنتها مساء اليوم الخميس لاطلاق نار في بلدة شعب مما ادى الى اصابتهما...
تناولت الجلسة الهامة لعنقود النقب الشرقي اليوم الخميس (4.7.2019) قضايا العمل ودعم...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 32 عاماً جراء...
جاء في بيان رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم حول رد النيابة العامة...
تشير بيانات اقتصادية رسمية الى استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وذكرت...