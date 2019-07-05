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حماس: المقاومة تزداد قوة والمرحلة القادمة توسيع دائرة الاشتباك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية ، مساء الخميس أنَّ المقاومة الفلسطينية تزداد قوةً وصلابة وتمسكاً بنهجها الذي تدعمه العقيدة الإسلامية ومسار التاريخ، مشدداً على أن المرحلة الحالية التي تعيشها القضية تتطلب مزيداً من الوحدة والقوة وتعزيز طريق مجابهة الاحتلال، وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات وبكل الأدوات لتضييق الخناق على الاحتلال.



وبين الحية خلال الحفل الختامي لمخيمات المجد الصيفية 2 من مخيم ملكة شرق قطاع غزة : " إن هذه المخيمات رد واضح من المقاومة الفلسطينية على كل العابثين والمطبعين والمهرولين نحو الاحتلال الإسرائيلي، وهي رسالة أنَّ المقاومة ماضية في مشروعها نحو فلسطين ولن تلتفت لأصوات المرتجفين".


وأوضح الحية أن مخيمات المجد (2) التي تنفذها سرايا القدس تحمل أكثر من رسالة، إذ أنها رد واضح على مؤتمر المنامة الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، ورد واضح على تهديدات بنيامين نتنياهو للمقاومة في غزة، موجهاً رسالة لنتنياهو "إن كنت تظن ان تهديداتك لفلسطين والمقاومة ستخفينا وترعبنا فهذا رد المقاومة، متقدمون نحو القدس ولم تزدنا تصريحاتك إلا قوة وعزيمة وإصراراً على الحق، وتمسكاً بخيار المقاومة".




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