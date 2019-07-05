حماس:, المقاومة, تزداد, قوة, والمرحلة, القادمة, توسيع, دائرة, الاشتباك,

كلمات متعلقةحماس:, المقاومة, تزداد, قوة, والمرحلة, القادمة, توسيع, دائرة, الاشتباك,
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سعي الأردن الدائم لتحقيق السلام الشامل في...
أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يحتفظ بقبول لا بأس به...
بدأت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عملها كسفيرة للسعودية لدى الولايات...
لقي شخصان مصرعهما بانفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى البنايات وسط العاصمة...
أصبحت قصة هروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم...
واجهت تطبيقات فيسبوك، امس مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات...
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق تهديدات، وذلك بعد إعلان طهران عن...
قال رئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الاربعاء ان إسرائيل تريد ان يعود...
قالت مصادر اعلامية بريطانية ان الشرطة فتحت تحقيقا في وفاة نجل حاكم الشارقة في...
اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل ان إسرائيل تريد ان يعود...