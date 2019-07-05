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اجواء صيفية حارة



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اليوم الجمعة، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار، باردا نسبياً خلال ساعات الليل فوق المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والسبت، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


والاحد، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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