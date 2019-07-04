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شجار عنيف يسفر عن اصابة شاب بجراح خطيرة في قلنسوة



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اسفر شجار عنيف مساء الخميس عن اصابة شاب بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.


الشرطة باشرت التحقيق.

شجار عنيف يسفر عن اصابة شاب بجراح خطيرة في قلنسوة




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