شجار, عنيف, يسفر, عن, اصابة, شاب, بجراح, خطيرة, في, قلنسوة,

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اسفر شجار عنيف مساء الخميس عن اصابة شاب بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن.

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حريق كبير قرب المنازل في حي الشيكون بام الفحم 2019-07-04 | 17:21:20 افاد مراسلنا ان حريق كبير قد نشب قرب البيوت بمنطقة الشيكون بام الفحم , هذا تعمل...