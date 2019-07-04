شجار, عنيف, يسفر, عن, اصابة, شاب, بجراح, خطيرة, في, قلنسوة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
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