عرعرة:, اصابة, شاب, باطلاق, نار, وحالته, متوسطه,

وقالت مصادر طبية ان اصابة الشاب متوسطة وحالته مستقرة.
الشرطة باشرت التحقيق.
وقالت مصادر طبية ان اصابة الشاب متوسطة وحالته مستقرة.
الشرطة باشرت التحقيق.
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