عرعرة:, اصابة, شاب, باطلاق, نار, وحالته, متوسطه,

نقلت الطواقم الطبية مساء اليوم الخميس شاب بالعشرينيات من عمره الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة عرعرة.

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شجار عنيف يسفر عن اصابة شاب بجراح خطيرة في قلنسوة 2019-07-04 | 22:56:32 اسفر شجار عنيف مساء الخميس عن اصابة شاب بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن. الطواقم...

اصابة سيدة وابنتها باطلاق نار في شعب 2019-07-04 | 22:33:34 تعرضت سيدة وابنتها مساء اليوم الخميس لاطلاق نار في بلدة شعب مما ادى الى اصابتهما...

انعقاد جلسة عمل لعنقود النقب في كسيفة ومناقشة العديد من المشاريع المشتركة 2019-07-04 | 20:27:28 تناولت الجلسة الهامة لعنقود النقب الشرقي اليوم الخميس (4.7.2019) قضايا العمل ودعم...

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في الفريديس 2019-07-04 | 18:27:35 نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 32 عاماً جراء...

رئيس مجلس محلي كفرمندا:يتضح من رد النيابة العامة لمحكمة العدل العليا هشاشة الاتهامات وتنبئ بانتصار للحق 2019-07-04 | 18:20:07 جاء في بيان رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم حول رد النيابة العامة...

استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة 2019-07-04 | 17:26:49 تشير بيانات اقتصادية رسمية الى استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وذكرت...

الناصرة تحتضن المؤتمر السنوي لجمعية اطباء الاسنان العرب 2019-07-04 | 17:23:48 نظم صباح اليوم الخميس بفندق جولدن كراون في مدينة الناصرة المؤتمر العلمي السنوي...

حريق كبير قرب المنازل في حي الشيكون بام الفحم 2019-07-04 | 17:21:20 افاد مراسلنا ان حريق كبير قد نشب قرب البيوت بمنطقة الشيكون بام الفحم , هذا تعمل...

شبّان يقومون بإضرام نيران بمنطقة وعرية في حي كرم الصاحب بمدينة الناصرة 2019-07-04 | 17:19:57 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...