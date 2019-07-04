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عرعرة: اصابة شاب باطلاق نار وحالته متوسطه



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نقلت الطواقم الطبية مساء اليوم الخميس شاب بالعشرينيات من عمره الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة عرعرة.


وقالت مصادر طبية ان اصابة الشاب متوسطة وحالته مستقرة.


الشرطة باشرت التحقيق.

عرعرة: اصابة شاب باطلاق نار وحالته متوسطه




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