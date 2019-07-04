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يوفنتوس يعلن عودة بوفون رسميا



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أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الخميس، عودة الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون رسميًا إلى صفوف السيدة العجوز.

وفقًا للموقع الرسمي ليوفنتوس، فإن بوفون وقع على عقد مع النادي لمدة موسم واحد ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2020.

وكان بوفون اجتاز الكشف الطبي في السيدة العجوز، صباح اليوم الخميس، لينضم إلى اليوفي في صفقة مجانية.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أنَّ بوفون سيحصل على راتب قيمته 1.5 مليون يورو، على أن يتولى لاحقًا منصبًا فنيًا، أو إداريًا بالنادي بعد انتهاء الموسم.

وأضافت أنَّ عقد بوفون، سيتضمن شرطًا يجبر ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، على إشراكه في 8 مباريات على الأقل في بطولة الدوري الإيطالي.

ويقف الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، على بعد 8 مباريات من تجاوز الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة بالدوري الإيطالي، المُسجل باسم باولو مالديني، أسطورة ميلان، صاحب الـ674 مباراة.

يشار إلى أن بوفون لعب لمدة موسم واحد مع باريس سان جيرمان، قبل أن يقرر العودة إلى يوفنتوس مجددًا هذا الصيف.





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