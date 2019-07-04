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اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في الفريديس



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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 32 عاماً جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة الفريديس مساء اليوم الخميس .


الشاب وصل الى قسم الطوارىء في مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة وحالته خطيرة .

ألشرطة باشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في الفريديس




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