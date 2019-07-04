اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, الفريديس,

كلمات متعلقةاصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, الفريديس,
جاء في بيان رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم حول رد النيابة العامة...
تشير بيانات اقتصادية رسمية الى استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وذكرت...
نظم صباح اليوم الخميس بفندق جولدن كراون في مدينة الناصرة المؤتمر العلمي السنوي...
افاد مراسلنا ان حريق كبير قد نشب قرب البيوت بمنطقة الشيكون بام الفحم , هذا تعمل...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن حادث طرق بين سيارتين...
سقط عامل في بئر للصرف الصحي ( عمق 3 متر ) في بيت جن اليوم الخميس مما اسفر عن اصابته...
كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عرض قدمته القيادة الفلسطينية لحركة حماس بشأن...
زار وفد من المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة د محمود مصالحة مسجد البحر في طبريا...
الشرطة تقبض علىا📟تمكنت شرطة مكافحة المخدرات مساء امس الاربعاء وفي كمين محكم من...